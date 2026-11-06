Двама пияни зад волана засякоха за нощ в Павликени и Велико Търново

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Двама водачи, употребили алкохол установиха служители на РУ – Павликени и Велико Търново, единият е седнал зад волана с почти 3 промила.

Снощи около 23,30 ч. в Павликени е спрян за проверка лек автомобил, управляван от 41-годишен от с. Недан. Шофьорът е тестван за алкохол и дрегерът е отчел 2,92 промила. Той е дал кръвна проба за химичен анализ. Задържан е за срок до 24 часа да изтрезнява в ареста.

Тази нощ в областния град е извършена проверка на лек автомобил, управляван от 42-годишен от Варна. При проверка на водача за употреба на алкохол, апаратът е отчел 1,21 промила. Той е дал кръвна проба за химичен анализ. Задържан е за срок до 24 часа по ЗМВР.

По двата случая са образувани преписки, съобщиха от ОДМВР - Велико Търново.