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Разследват причините за пламъци в необитаема къща в село Куцина

Дима Максимова

Дима Максимова

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Пожар Снимката е илюстративна
Пожар Снимката е илюстративна

Полицаите в Полски Тръмбеш разследват причините за пожар в необитаема къща в с. Куцина. Сигнал за случая е получен в четвъртък около 18 ч. Към мястото незабавно са насочени екипи на РСПБЗН Полски Тръмбеш и ССОД с два пожарни автомобила и шестима служители.

При пристигането си огнеборците са установили, че огънят е обхванал покривната конструкция на сградата. Унищожени са 80 кв. м покрив, три броя бяла, черна и компютърна техника и домашно имущество. Спасени са две сгради. Причините за пожара са процес на изясняване. Образувано е досъдебно производство.

Два пожара в жилищни сгради са възникнали в късния следобед и вечерта на 5 ноември във Великотърновска област. Благодарение на бързата реакция на екипите на пожарната са спасени общо четири сгради. В потушаването на огнищата са участвали общо 9 огнеборци с три специализирани автомобила. При инцидентите няма данни за жертви и пострадали.

Пожар Снимката е илюстративна

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