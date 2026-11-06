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„Веолия Енерджи Варна“ обявява начало на отоплителен сезон advertorial icon

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  „Веолия Енерджи Варна“ ЕАД уведомява своите клиенти, че във връзка с изпълнение на изискванията за налични климатични условия обявява начало на отоплителен сезон 2026/2027 г. за всички битови клиенти. Считано от 10.11.2025 г. (вторник) започва поетапно пускане на абонатните станции за отопление. Напомняме, че при запълнени вътрешни инсталации технологичното време за пускане на абонатна станция е значително по-кратко. Отоплението няма да бъде включено в сградите, в които вътрешната отоплителна инсталация не е запълнена.

На безплатен телефонен номер: 0800 14 448 бихте могли да получите допълнителна информация или да потърсите съдействие от специалистите на „Веолия Енерджи Варна" ЕАД.

С поздрав,

Екипът на „Веолия Енерджи Варна" ЕАД

 

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