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Деница Сачева за Вежди Рашидов: Изкуството му ще говори, когато политическите спорове отдавна са забравени

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Деница Сачева
Деница Сачева Снимка: 24 часа архив

Вежди беше много повече от политическата си биография. И оставя след себе си нещо, което малцина политици могат да оставят - изкуство, което ще продължи да говори, когато политическите спорове отдавна са забравени. 

Така във фейсбук профила си Деница Сачева от ГЕРБ се сбогува със скулптора и политик Вежди Рашидов, който почина на 74 години след сърдечен удар. 

Ето какво още пише Сачева:

Вежди Рашидов беше от хората, които трудно се побират в определения.

Талантлив творец, колоритна личност, човек с остър език, силен характер, противоречия и грешки. Понякога неудобен, понякога непремерен, но никога безличен.

Канеше ме на всички свои изложби. И винаги съм усещала, че зад публичния му образ стои човек, за когото изкуството не беше просто професия, а начин да живее, да мисли и да общува със света.

Не е нужно да идеализираме хората, когато си отиват. Нито да свеждаме целия им живот до най-тежката им грешка.

Вежди беше много повече от политическата си биография. И оставя след себе си нещо, което малцина политици могат да оставят - изкуство, което ще продължи да говори, когато политическите спорове отдавна са забравени.

Светла му памет!

Деница Сачева

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