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Двама души са ранени при челен удар на две коли на пътя за Гърция

Тони Маскръчка

Тони Маскръчка

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"Бърза помощ" СНИМКА: Архив
"Бърза помощ" СНИМКА: Архив

Двама души са ранени при челен удар на две коли на път за Гърция. Катастрофата е станала в четвъртък около 18:55 часа на първокласен път Е-79 между с. Долна Градешница и с. Струмяни. Лек автомобил „Фолксваген Поло", управляван от 69-годишен мъж от с. Долна Градешница е навлязъл в лентата за насрещно движение и се е блъснал челно в лек автомобил „Ауди", управляван от 41-годишен мъж от гр. Кресна.

Водачът на лекия автомобил „Фолксваген" е пострадал с фрактура на пет ребра, перфориран бял дроб и черепно-мозъчна травма, а 21-годишна пътничка в лекия автомобил „Ауди" е с фрактура на ръката. На двамата водачи са направени проби с технически средства за употреба на алкохол, които са отрицателни.

По случая е образувано досъдебно производство.

"Бърза помощ" СНИМКА: Архив

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