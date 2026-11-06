Двама души са ранени при челен удар на две коли на пътя за Гърция

Двама души са ранени при челен удар на две коли на път за Гърция. Катастрофата е станала в четвъртък около 18:55 часа на първокласен път Е-79 между с. Долна Градешница и с. Струмяни. Лек автомобил „Фолксваген Поло", управляван от 69-годишен мъж от с. Долна Градешница е навлязъл в лентата за насрещно движение и се е блъснал челно в лек автомобил „Ауди", управляван от 41-годишен мъж от гр. Кресна.

Водачът на лекия автомобил „Фолксваген" е пострадал с фрактура на пет ребра, перфориран бял дроб и черепно-мозъчна травма, а 21-годишна пътничка в лекия автомобил „Ауди" е с фрактура на ръката. На двамата водачи са направени проби с технически средства за употреба на алкохол, които са отрицателни.

По случая е образувано досъдебно производство.