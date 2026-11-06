Затварят част от голям пловдивски булевард в неделя

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Движението на автомобили по северното платно на бул. "България" в Пловдив, в участъка от кръгово кръстовище с бул. "Цар Борис ІІІ Обединител" до пресечката с ул. "Васил Левски", ще бъде спряно в неделя заради ремонт на светофарната уредба на второто кръстовище, съобщават от общинското предприятие "Организация и контрол на транспорта".

Компрометираният светофарен стълб в средната разделителна ивица на бул. "България" беше повреден при пътнотранспортно произшествие и ще бъде подменен с нов.

Временната организация на движението ще бъде в сила за периода от 8 до 12 ч. в неделя, или до приключване на ремонтните дейности.

Маршрутът на автобусни линии №4 и №16 се променят както следва:

Линия №4

Маршрут: жк „Тракия" - Пловдивски университет - бул. „Цар Борис III Обединител" спирки № 49 - Панаира, спирка № 50 - ул. „Братя Обрейкови", наляво по бул. „Дунав" спирка № 51 - срещу ОУ „Йордан Йовков", наляво по ул. „Победа", надясно по бул. ,,България" спирка № 91 – срещу хотел „Санкт Петербург" и по утвърдения маршрут.

В обратна посока маршрутът не се променя.

Линия №16

Маршрут: кв. „Гагарин" – бул. „Александър Стамболийски" - бул. „България" спирка № 186 – Панаира 2 - север, надясно по бул. „Цар Борис III Обединител" спирка № 50 - ул. „Братя Обрейкови", наляво по бул. „Дунав" спирка № 51 - срещу ОУ „Йордан Йовков", наляво по ул. „Победа" спирка № 272 – „Победа" 1 и по утвърдения маршрут

В обратна посока маршрутът не се променя.