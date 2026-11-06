Част от корабен контейнер изплува на плаж в Приморско (Видео, снимки)

Голяма метална конструкция е изплувала тази сутрин на Северния плаж в Приморско. Предполага се, че съоръжението може да е част от корабно оборудване, товарна платформа или врата на корабен контейнер. По конструкцията се забелязват елементи, които наподобяват заваръчни съединения, но засега не е ясно от какво се е откъснала и изобщо как е попаднала в морето. Металната конструкция на Северния плаж в Приморско КАДЪР: Фейсбук/Petrova Zlati

Кметът на Приморско Иван Гайков заяви пред БНТ, че металната конструкция се е вкопала в пясъка на брега, което затруднява изваждането ѝ. В момента се правят опити съоръжението да бъде премахнато от плажа. Металната конструкция на Северния плаж в Приморско ВИДЕО: Фейсбук/Petrova Zlati

На 28 октомври контейнеровозът CONTSHIP JET бе ударен от 3 дрона близо до нос Калиакра в Черно море. За атаката стана ясно по време на тристранната среща в София на военните министри на България, Румъния и Турция за сигурността в Черно море. Тя бе свикана след поредицата от атаки с дронове срещу 4 кораба в близост до България и други 2 - до Румъния.

Contship Jet е петият ударен кораб в български води за октомври месец.

През нощта на 6 октомври бяха ударени два кораба в извънредната икономическа зона на Черно море - Able и Alfa Watan, като вторият потъна. Стана ясно че корабите са били ударени както от въздушни, така и от подводни дронове. След атаката Военноморските сили съдействаха за спасителна операция на екипажите на двата кораба, а след това извършиха и изследване на оцелелия, но сериозно опожарен Able. Там обаче не бяха открити никакви останки.

Последва втора атака около 1 часа на 13 октомври, при която отново единият кораб - HS Dignity, потъна, а вторият - Chelsea 3 оцеля. Той бе извлачен до пристанището в Бургас, където започна разследване на "Военна прокуратура".

3 екипа на НАТО подпомагат усилията на армията ни след атаките с дронове срещу търговски кораби близо до българската акватория в Черно море.

От министерството на отбраната съобщиха, че Димитър Стоянов е подписал нота за присъединяването на страната ни към инициатива на НАТО за развитие на способности за противодействие на нисколетящи въздушни заплахи.