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Десислава Атанасова за Вежди Рашидов: Тръгнал си е..., съвсем не на време

Богомила Костадинова

Редактор: Богомила Костадинова

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Десислава Атанасова и Вежди Рашидов КАДЪР: Фейсбук/Desislava Atanasova
Десислава Атанасова и Вежди Рашидов КАДЪР: Фейсбук/Desislava Atanasova

Тръгнал си е...., съвсем не на време! Това написа във фейсбук констутиционният съдия и бивш депутат от ГЕРБ Десислава Атанасова след новината за смъртта на Вежди Рашидов.

"Когато преди години се разболя и не говореше, прекрасната му съпруга Снежа Бахарова ми каза: Единственото, за което се притеснява е, че няма да му стигне времето, за да направи всичките си скулптури!

Сбогом, Вежди

Светъл път!

Съболезнования на цялото семейство!", гласи още публикацията на Атанасова. 

74-годишният скулптор е починал в нощта срещу 6 ноември от сърдечен удар. Рашидов е министър на културата в две правителства, бивш председател на Народното събрание и депутат в седем парламента.

Десислава Атанасова и Вежди Рашидов КАДЪР: Фейсбук/Desislava Atanasova

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