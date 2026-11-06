Калин Сърменов: Поклон пред Вежди Рашидов - има хора, които взимат и такива, които се раздават

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Граждани, има хора които взимат и такива, които се раздават! Поклон пред Вежди Рашидов! Човекът, който направи най-много за българската култура! От всички, опитали се да ръководят процесите, най-много! Благодаря за миговете на доверие!

Това написа във фейсбук актьорът Калин Сърменов след новината за смъртта на Вежди Рашидов.

Рашидов почина на 74 години след сърдечен удар. Той бе един от най-известните български скулптори, бивш депутат и председател на НС и министър на културата в две от правителствата на Бойко Борисов.

С него в социалните мрежи се сбогуваха още лидерът на ГЕРБ, Деница Сачева, Лили Иванова и Десислава Атанасова.