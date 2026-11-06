Премиерът Радев за Вежди Рашидов: Човек с характер, творчеството му ще остави незаличима следа

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България загуби Вежди Рашидов, изтъкнат скулптор, творец с ярка индивидуалност и обществено присъствие. Творчеството му ще остави незаличима следа в българската култура.

Това написа премиерът Румен Радев във фейсбук профила си по повод смъртта на Вежди Рашидов.

Един от най-известните български скулптори, политик, бивши министър и председател на Народното събрание, си отиде на 74 години след сърдечен удар.

Ето какво още пише Радев:

Вежди Рашидов беше човек с характер, който не се страхуваше да отстоява позициите си, дори когато те не бяха политически удобни и съобразени със силните на деня.

Изразявам най-искрените си съболезнования на семейството и близките му.

Поклон пред светлата му памет!