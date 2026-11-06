Новобранец зад волана кара пиян в Сливен, хванаха го

18-годишен водач на лек автомобил "БМВ" е хванат да управлява след употреба на алкохол над допустимото, съобщиха от ппесцентъра на ОДМВР в Сливен. Проверката е извършена на 6 ноември, в 01,13 часа, на бул. "Ст. Караджа" в града от екипи на група "Патрулно-постова дейност" към РУ-Сливен и сектор "Пътна полиция" по време на ежедневния контрол по пътна безопасност.

Пробата за употреба на алкохол, извършена на място с техническо средство е показала положителен резултат над 1,2 промила /1,67 промила/. Шофьорът е задържан за 24 часа. По случая е образувано бързо производство.