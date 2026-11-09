Държавна тенис база отива за 30 години при сдружение без дейност

Пет точки решават кой ще управлява 30 години легендарната тенис база „Борисова градина“. Толкова е разликата между спечелилия търга и клуба от Хасково, където Григор Димитров започва кариерата си. Клубът е сред водещите в България. Решаващите точки идват от показател без обявени критерии. На 11 ноември делото е пред Върховния административен съд.

Победителят е Сдружение „Спортен клуб Олимпия – спорт за всички“. То е регистрирано през 2019 г. и декларира, че няма дейност. Оттогава в Търговския регистър няма вписани промени и обявени годишни финансови отчети.

Как се обръща класирането

Търгът е на Министерството на вътрешните работи. Оценката е по три показателя: инвестиционна програма, наемна цена и възможност за развитие на спортна дейност. След оценка на първите два показателя „Тенис клуб Хасково“ води със 70 на 65 точки. Тези два показателя имат ясни правила и са обявени предварително.

За третия показател „Възможност за развитие на спортна дейност и постигнати спортни резултати“ няма обявени критерии, а има тежест до 20 точки. Комисията сама решава кой колко заслужава.

Победителят получава 20 точки. Клубът от Хасково - 10. Третият кандидат - 8. Крайният резултат е 85 на 80. Класирането се обръща точно там, където правилата липсват.

Медали срещу твърдения

Клубът от Хасково представя над 130 медала и призови места на свои състезатели. Точно от тук тръгват водещи български тенисисти. Доказателствата са официални протоколи на Българската федерация по тенис за 2020–2025 г. Клубът е домакин на национални и международни турнири, включително по програма на Министерството на младежта и спорта.

Според жалбата победителят представя изложение за две участия на свои състезатели в турнири по футбол. Документи към него няма.

В протокола от 13 февруари комисията пише, че клубът от Хасково има „реален капацитет“ и „потенциал за устойчиво постигане на спортни резултати“. В доклада от същия ден заключава обратното: липсва „устойчиво развитие на спортната дейност“.

Какво се брои за инвестиция в държавен имот

Инвестициите тежат най-много в търга – до 50 от възможни 100 точки. Затова е важно какво се брои за инвестиция. Според жалбата в програмата на победителя влизат 40 903 евро за софтуер и 38 347 евро за реклама. Това са разходи за работата на оператора. Те не увеличават стойността на държавния имот. Първото място по инвестиции пък е за трети кандидат, чиято програма самата комисия определя като финансово необезпечена. Ако точките се преизчислят по тези правила, клубът от Хасково печели търга с 90 на 85 точки.

Въпросът, който остава без отговор

На 28 април Административен съд София-град заявява, че ако липсва критерий за третия показател, това би било основание за отмяна. В решението от 22 май съдът потвърждава класирането. По липсата на критерий не се произнася.

„Искаме правила, известни предварително, и оценка, която всеки може да провери. Когато държавата дава имот за 30 години, тя дължи на обществото повече от формално спазена процедура“, казва Марина Георгиева, адвокат по делото.

Не е само тенис

Критерий без мярка е власт без мярка. Когато кандидатите не знаят как доказателствата се превръщат в точки, те не се състезават по едни и същи правила. Губи не само един клуб. Губи и обществото: веднъж от по-неизгодната сделка и втори път от по-лошата услуга през целия срок на договора.

Същият риск стои пред всеки публичен актив: училищна база, болница, културен обект, концесия. Европейската комисия посочва управлението на публичната собственост и спорта сред уязвимите области в доклада си за върховенството на закона за 2026 г. Докладът не се отнася до конкретния случай, но обяснява защо такива процедури са обществен, а не частен спор.

На 11 ноември Върховният административен съд ще реши дали точки без критерий могат да определят кой управлява държавен имот три десетилетия. Отговорът ще е показателен. И това е далеч отвъд тениса.