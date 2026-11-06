Явор Божанков за Вежди: Бях отровен с клишета за него, а той помогна на баща ми

Бившият депутат от "Продължаваме промяната" Явор Божанков се сбогува с колегата си Вежди Рашидов.
За смъртта на известния скулптор, бивш депутат и министър на културата, стана ясно тази сутрин. Починал е от сърдечен удар.
Божанков разказа трогателна история във фейсбук профила си:
Ето какво пише той:
Починал е Вежди.
В първия си мандат, когато езикът в НС беше цивилизован, нарекох ГЕРБ „шайка". А Вежди в отговор ме нарече „комсомолец". Това минаваше за голям скандал тогава.
Малко след това баща ми се разболя, а Вежди се лекуваше при български онколог в Берлин. Срам, не срам, отивам при него да го моля за помощ. Вежди ме хваща за ръката, буквално, и ме води при лекаря. Ние с Вежди изобщо не се познаваме. Влизаме и той казва: „Приятелю, водя това момче. Татко му е болен. Много ми е близък, много ми е на сърце. Моля те, помогни му."
Допреди това бях отровен с клишета: „мултак", „слуга на мутри" и какво ли не. Докато не видях с очите си за какъв човек става дума. По-късно чух подобни истории от много хора, които го познават.
Рашидов - като всеки човек - грешен. Но като малцина - с добро сърце.
Да почива в мир!