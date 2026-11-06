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Илиана Иванова пита използват ли се парите на европейците за земеделие и околна среда по правилата

Богомила Костадинова

Редактор: Богомила Костадинова

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Илиана Иванова СНИМКА: Николай Литов
Илиана Иванова СНИМКА: Николай Литов

Използват ли се средствата на европейските данъкоплатци за земеделие и околна среда според правилата? Такъв въпрос задава в своя фейсбук публикация представителят на България в Европейската сметна палата Илиана Иванова.

"Това беше основният въпрос по време на дебата в Комисията по бюджетен контролна Европейския парламент с участието на европейските комисари Кристоф Хансен и Вопке Хукстра, посветен на глава 7 от Годишния доклад на Европейската сметна палата за 2025 г.", посочва тя. 

"Одитът ни обхвана 58,3 млрд. евро, като над 95% от тази сума са свързани с Общата селскостопанска политика (ОСП), която подкрепя земеделските стопани и развитието на селските райони в целия ЕС, включително в България.

Изчисленото ниво на грешките е 3,9%. Най-често проблемите са свързани със заявени за подпомагане земеделски площи, които не отговарят на условията за допустимост.

Много от тези грешки е можело да бъдат избегнати. В 19 случая националните власти вече са разполагали с достатъчно информация, за да предотвратят, установят или коригират нередностите още преди изплащането на средствата.

Както подчертах по време на дебата, разплащателните агенции трябва да проверяват документите и доказателствата преди отпускането на помощта.

Това включва и проверка дали кандидатите имат законно основание да ползват земята, за която заявяват подкрепа.

Европейската комисия прие нашата препоръка да работи с държавите членки заподобряване на тези проверки.

Благодаря на председателя на Комисията по бюджетен контрол Андреас Шваб и на докладчика Оливие Частел за конструктивния дебат и съществените въпроси.

По-ефективният контрол е конкретна стъпка към по-добра защита на средствата на европейските данъкоплатци", казва още Иванова. 

Илиана Иванова СНИМКА: Николай Литов

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