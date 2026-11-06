Велислава Петрова: Скопие трябва да смени антибългарската теза

Важно е да видим от Република Северна Македония (РСМ) готовност за политически наратив, който не е антибългарски, както досега е бил основният.

Това заяви от парламентарната трибуна външният министър Велислава Петрова. По време на днешния парламентарен контрол тя получи въпрос от депутата от ГЕРБ Георг Георгиев, който заемаше нейния пост в кабинета "Желязков". Народният представител искаше информация как протича двустранният диалог за европейската интеграция на Скопие.

"Надяваме се те да намерят политическата логика и подход, който да им даде възможност да базират своето членство на различна теза от антибългарската", каза външният министър. Тя прогнозира, че диалогът ще е труден, докато това не се случи.