ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Не носете на Вежди цветя, а му кажете "благодаря"

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа

Велислава Петрова: Скопие трябва да смени антибългарската теза

Павлета Давидова

Павлета Давидова

[email protected]

4364
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Външният министър Велислава Петрова по време на днешния парламентарен контрол
Външният министър Велислава Петрова по време на днешния парламентарен контрол Снимка: Велислав Николов

 

Важно е да видим от Република Северна Македония (РСМ) готовност за политически наратив, който не е антибългарски, както досега е бил основният.

Това заяви от парламентарната трибуна външният министър Велислава Петрова. По време на днешния парламентарен контрол тя получи въпрос от депутата от ГЕРБ Георг Георгиев, който заемаше нейния пост в кабинета "Желязков". Народният представител искаше информация как протича двустранният диалог за европейската интеграция на Скопие.

"Надяваме се те да намерят политическата логика и подход, който да им даде възможност да базират своето членство на различна теза от антибългарската", каза външният министър. Тя прогнозира, че диалогът ще е труден, докато това не се случи.

Външният министър Велислава Петрова по време на днешния парламентарен контрол

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Политика

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: На голям зъл пес трудно се посяга, нали? (Видео)