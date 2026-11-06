МВР започва набиране на експонати и популяризиране на музея си

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Министерството на вътрешните работи стартира специална кампания за популяризиране на Музея на МВР и набиране на експонати.

Инициативата ще представя с кратки видеа в социалните мрежи най-любопитните и ценни части от историята, които се съхраняват зад витрините и могат да бъдат видени от всеки един български гражданин. Близо век и половина Министерството на вътрешните работи пази реда и законността. А в музейните фондове се съхраняват безценни спомени, документи и предмети - свидетелства за исторически събития, дръзки престъпления и смели хора, посветили живота си на сигурността на другите.

Успоредно с това започва и кампания за набиране на експонати – предмети, снимки и документи. Всеки, който притежава подобна част от историята, може да я дари на Музея. Така личните спомени ще станат част от паметта на МВР.

"Историята трябва да се вижда от всички. Нека не я държим в прашни мазета, а я покажем с гордост на всички посетители", казва министър Иван Демерджиев.

Всяка седмица с кратки видеа в социалните мрежи МВР ще представя най-любопитните и ценни експонати.

Кампанията започва тематично – с видео за специален шпионски балон, известен като „дядото на дрона".

По време на Студената война над София пада шпионски балон с размерите на 20-етажна сграда. Оборудван с високотехнологична за времето си камера, той е част от разузнавателната програма „Дженетрикс", в рамките на която са изстреляни стотици балони с мисия да заснемат секретни обекти в СССР.