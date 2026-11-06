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Влак блъсна лек автомобил, не спрял на жп прелез край радневското село Знаменосец

Ваньо Стоилов

Ваньо Стоилов

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Жлезопътен прелез - снимката е илюстративна. Снимка: Архив
Жлезопътен прелез - снимката е илюстративна. Снимка: Архив

За катастрофа на жп прелез между влак и лек автомобил без жертви съобщават днес от пресцентъра на ОДМВР в Стара Загора.

На 05.11.2026 г., около 15:20 ч., по общинския път от село Знаменосец в посока на изток към град Раднево, се е движил лек автомобил "Мазда", управляван от 20-годишен мъж. В колата му пътувал и 43-годишен мъж. 

Автомобилът не спрял на жп прелез на линията Нова Загора-Симеоновград, по която от края на 1999 г. се движат само товарни влакове, макар че прелезът бил оборудван със светлинна и звукова сигнализация, работеща в нормален режим. Минавайки на забранен сигнал, колата била ударена от преминаващия по това време влак с машинист 50-годишен мъж. От удара автомобилът е бил преместен на около 7 /седем/ метра южно от прелеза, в тревни площи.

Пътникът в автомобила е без наранявания, пострадал е водачът на лекия автомобил. Той е транспортиран  от екип на радневския Филиал за спешна медицинска помощ в болница в Стара Загора, където е бил прегледан и освободен.

Шофьорът и машинистът са тествани за употреба на алкохол, отчетени са отрицателни резултати. В РУ-Раднево на водача на лекия автомобил е съставен акт за установено административно нарушение и е издаден констативен протокол за ПТП с пострадало лице.

Жлезопътен прелез - снимката е илюстративна. Снимка: Архив

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