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Ирански военен дрон изплува край Шабла

Мария Нишанджиева

Редактор: Мария Нишанджиева

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Изплувалият "Шахед" СНИМКА: Мариян Жечев/Нова
Изплувалият "Шахед" СНИМКА: Мариян Жечев/Нова

Ирански военен дрон изплува на плажа пред зенитен полигон "Шабла". 

Сигнал подал гражданин, който се разхождал по брега, когато видял военния дрон, разказа кметът на Шабла Мариян Жечев пред Нова тв

По първоначална информация дронът е изхвърлен от морето и носи взривоопасен заряд. 

"Върху него има и надпис "Шахед", съобщава кметът на Шабла. 

Очаква се на място да пристигнат сапьори, за да го обезвредят. 

Дронът е с размери 3 на 4 метра, намерен е на около 800 метра от фара в Шабла. Районът е отцепен от служители на Министерството на вътрешните работи, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР – Добрич, цитирани от БТА. 

"Шахед" е серия ирански бойни дронове. Те придобиха глобална известност най-вече с масираното им използване във войната в Украйна (където Русия ги сглобява и под името „Геран-2"). 

Серията включва както разузнавателно-ударни машини за многократна употреба, така и дронове камикадзе. 

Изплувалият "Шахед" СНИМКА: Мариян Жечев/Нова

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