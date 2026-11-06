Отложиха за декември още три дела за събаряне на сгради в Баба Алино

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Административният съд във Варна отложи за 3 декември заседанията по още три дела, свързани със заповедите за премахване на многофамилни жилищни сгради в незаконното селище в местността Баба Алино.

Съдебните производства са част от общо 12 дела, образувани срещу заповеди на кмета на Община Варна Благомир Коцев за премахване на 12 многофамилни жилищни сгради в района.

В откритите заседания съдът е приел събраните по делата доказателства, представени както служебно, така и по искане на страните. Уважена е и молбата на вещото лице за удължаване на срока за изготвяне на назначената съдебно-техническа експертиза.

За изясняване на обстоятелствата по споровете от Районната прокуратура във Варна са изискани и допълнителни доказателства.

Следващите заседания са насрочени за 3 декември от 11:15 ч.