Във Враца задържаха издирван в Гърция заради организирана нелегална емиграция

Врачанският окръжен съд постанови най-тежката мярка за неотклонение задържане под стража спрямо българския гражданин Ф. А. Той е обявен за международно издирване въз основа на Европейска заповед за арест, издадена на 7 май т.г. от Апелативната прокуратура на Солун. Задържаният е издирван от Гърция заради изпълнение на определено общо наказание от 278 години и шест месеца лишаване от свобода с търпими 20 години.

Присъдите са издадени за това, че заедно със съучастници и също обвиняеми , като структурирана организация и опганизирана престъпна група, целяща икономическа изгода, в периодите от януари 2022 г. до декември 2023 г. те са действала в Северна Гърция и в България и многократно са подпомагали незаконното влизане в страната на граждани от трети страни. Всички са били арестувани през януари 2024 г. в Солун, но Ф. А. успял да напусни страната и да се укрие.

Определението на Врачанския окръжен съд, с което е взета най-тежката мярка за процесуална принуда спрямо Ф. А., подлежи на незабавно изпълнение с привеждането му в следствения арест към затвора във Враца. Предстои във Врачанския окръжен съд да бъде образувано, насрочено и разгледано дело по същинското производство по европейската заповед за арест на Ф. А. за това дали той да бъде предаден на гръцките власти.