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Във Враца задържаха издирван в Гърция заради организирана нелегална емиграция

Валери Ведов

Валери Ведов

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Затворът във Враца, където на първо време ще бъде настанен Ф.А. Снимка: Архив
Затворът във Враца, където на първо време ще бъде настанен Ф.А. Снимка: Архив

Врачанският окръжен съд постанови най-тежката мярка за неотклонение задържане под стража спрямо българския гражданин Ф. А. Той е обявен за международно издирване въз основа на Европейска заповед за арест, издадена на 7 май т.г. от Апелативната прокуратура на Солун. Задържаният е издирван от Гърция заради изпълнение на определено общо наказание от 278 години и шест месеца лишаване от свобода с търпими 20 години.

Присъдите са издадени за това, че заедно със съучастници и също обвиняеми , като структурирана организация и опганизирана престъпна група, целяща икономическа изгода, в периодите от януари 2022 г. до декември 2023 г. те са действала в Северна Гърция и в България и многократно са подпомагали незаконното влизане в страната на граждани от трети страни. Всички са били арестувани през януари 2024 г. в Солун, но Ф. А. успял да напусни страната и да се укрие.

Определението на Врачанския окръжен съд, с което е взета най-тежката мярка за процесуална принуда спрямо Ф. А., подлежи на незабавно изпълнение с привеждането му в следствения арест към затвора във Враца. Предстои във Врачанския окръжен съд да бъде образувано, насрочено и разгледано дело по същинското производство по европейската заповед за арест на Ф. А. за това дали той да бъде предаден на гръцките власти.

Затворът във Враца, където на първо време ще бъде настанен Ф.А. Снимка: Архив

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