"Страст е да рисуваш, да любиш", повтаряше Вежди, докато редеше свои картини в Пловдив (Снимки)

Един ден те ще останат, няма да ги отнеса в гроба, казваше творецът

Много талантлив, забавен, човечен, тъгува съпругата на ДиКиро Русалия

Той имаше силна връзка с Пловдив. Винаги повтаряше, че тук е преминала част младостта му. Служил е в "Строителни войски".

"От Пловдив тръгна приятелството ми с големите художници Златю Бояджиев, Димитър Киров, Слона, Йони Левиев. Научил съм от тях много", признателен беше Вежди Рашидов и при всяко гостуване в Пловдив го казваше.

Не пропускаше да мине през любимия си град. Откриваше изложби, срещаше се с хора и разговаряше приятелски.

"Вестта за кончината му ме натъжи много. Беше изключително талантлив, забавен, човечен", каза пред "24 часа" през сълзи Русалия Кирова, съпруга на Димитър Киров. Тя никога няма да забрави жестовете, които Вежди е правил към нея. Русалия Кирова тъгува за загубата на Вежди Рашидов. Снимка: Радко Паунов

"Бяха приятели с Митко. И дори след смъртта му винаги намираше време да ми се обади. Помогна ми много да направя изложба на покойния ми мъж в София в министерството на културата. Откри я лично Рашидов. Прати ми грамота за заслужил деятел на културата като балерина", разказа Русалия. Никога няма да забрави как Вежди ги е карал с мъжа й и своята съпруга д-р Снежана Бахарова до Кърджали. "Там танцувахме до едно езеро", връща лентата вдовицата на ДиКиро.

Рашидов помагаше и като министър на Пловдив. Избиран е последователно за депутат в няколко парламента именно от втория български град. Когато Пловдив беше Европейската столица на културата, той откри своя голяма изложба. Дойде и лично я подреди. Часове наред подбираше картини и скулптури. Художникът Рашидов по няколко пъти оглеждаше коя картина какво място да заеме. Снимка: Радко Паунов

"Дай тук един натюрморт да се намеси. Ето, виж колко елегантно стана", казваше той на шефа на Градската художествена галерия Красимир Линков, докато редеше 50 западноевропейски творби с живопис. Те бяха от личната му колекция, събирана по антиквариати в Париж, Белгия, Сиена в продължение на десетилетия. Творбите му заеха двата етажа на галерията.

На първия бяха картини на западни художници, сред които гравюра на Рембранд. Тя бе специален подарък за Вежди от Светлин Русев. "Имам още, но да не претрупваме. Целта е хората да влязат като в музей. Не е нужно да ходят по Западна Европа. Достатъчно е да дойдат в Пловдив, за да се насладят на западноевропейско изкуство от ХVІІ, ХVІІІ и ХІХ век", обясняваше тогава именитият творец. В продължение на часове Вежди Рашидов подреждаше една от изложбите си в Пловдив. Снимка: Радко Паунов

Оглеждаше всяка рамка, всяка картина и мястото, на което тя ще бъде поставена. Слагаше, отместваше, пак връщаше, докато не му хареса.

"Колекционерството при мен се получи като случайност. Разхождах се в Париж и зърнах две хубави картини. Не се интересувах от имената. Постепенно започнах да посещавам магазинчета, антиквариати. Винаги между многото вехтории, ако човек има око, намира и бижуто", обясняваше пред "24 часа" Вежди. По същия начин си избирал и ризите. Щом му харесвали, ги вземал, без да робува, че не са "Пиер Карден".

"Чувството, че даваш някой лев за втори живот на една картина да не изчезне, е прекрасно. Повечето творби тук са без имена. Има от белгийски, френски, холандски художници. Например този портрет на падрето съм го купил за 350 евро на път за музея на Рубенс", разказваше Рашидов. По думите му всички закупени от него картини са минали през реставрация. Рашидов помагаше и като министър на Пловдив. Снимка: Радко Паунов

"И така тази моя страст продължи над 30 години. 5-6 работи ще подаря на пловдивската галерия. Нека събираме културата на Европа. Един ден тези творби ще останат, няма да ги отнеса в гроба", разсъждаваше скулпторът.

На втория етаж в галерията бяха разположени 30 негови скулптури, 22 рисунки и 18 акварела. Част от тях беше правил след болестта, която прекара през 2015 г. Озаглави двете експозиции под мотото "Страсти".

"Страст е да рисуваш, страст е любовта", казваше той.

Тогава разкри, че колекционира и ключове от цял свят. "Това е уникален художествен предмет. Никога не си е променил предназначението. Ключът е символ на доверието, с него отваряш дома, сърцето", размишляваше творецът, който днес ни напусна на 74 години.

Тъжно е, че такива хора си отиват, а той имаше още много какво да даде на изкуството, каза Русалия Кирова.