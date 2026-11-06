Патриарх Даниил: Патриарх Максим беше непоклатим стълб със своята вяра и вярност към Бога

Дядо Максим е един изключително достоен първойерарх на родната ни църква, пример абсолютно за всички човеци. Това каза пред журналисти в Троянския манастир "Успение Богородично" българският патриарх Даниил. Той възглави заупокойните богослужения в ставропигиалната света обител в памет на патриарх Максим, от чиято кончина днес се навършват 14 години. Гробът му се намира в храма на манастира, зад чудотворната икона на Света Богородица Троеручица.

„Приснопаметният български патриарх Максим беше Божи човек. От своите 98 години 86 той посвети на църквата. Беше неин служител през три епохи – царско време, войнстващ атеизъм, демокрация, и през всички политически сътресения, сътресения в обществения живот той беше непоклатим стълб със своята вяра и вярност към Бога“, каза още патриарх Даниил, цитиран от БТА.

Той добави, че Светият синод начело с дядо Максим са преодолели време на разкол и изолация на църквата. „Бог му даде дори да надживее тези, които въстанаха против него. Как преодоля дядо Максим всички тези изпитания – с дълбоко смислена вяра, вярност към Бога, кротост, прощение. При всички хули някой да го е чул да каже хулна дума? Той е един изключително достоен първойерарх на родната ни църква, пример абсолютно за всички човеци. Вечна и блажена да бъде неговата памет!“, каза българският патриарх Даниил.

В заупокойната света литургия в Троянския манастир участваха и шестима архиереи на Българската православна църква. След нея те ще отслужат и панихида в памет на патриарх Максим.

На заупокойните богослужения присъстваха и заместник областният управител на Ловеч инж. Диляна Пиронкова и Румен Петков, председател на политическа партия АБВ.