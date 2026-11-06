МВР се хвали с десетократно увеличение на заловения фентанил за 2 години

"Не може да твърдим, че Пловдив е град първи по употреба на фентанил. Градът не е оставен без необходимото полицейско внимание и противодействие срещу разпространението на наркотици", увери Иван Демерджиев

По предварителни данни към септември в страната са иззети около 18 кг вещества със съдържание на фентанил, което е два пъти и половина повече спрямо иззетото количество цялата 2025 г. и 10 пъти повече спрямо 2024 г.

Тази сметка направи от парламентарната трибуна вътрешният министър Иван Демерджиев по време на днешния парламентарен контрол. Отчетът му бе провокиран от притесненията на депутата от "Възраждане" Ангел Георгиев, според когото в страната има неконтролируемо разпространение на фентанил. Министърът опроверга твърденията му, че според изследване Пловдив държи първото място в Европа по употреба на този тип наркотични вещества. "Не може да твърдим, че Пловдив е град първи по употреба на фентанил. Градът не е оставен без необходимото полицейско внимание и противодействие срещу разпространението на наркотици", увери МВР шефът.

Демерджиев изтъкна, че анализът на данните за периода 1 май – 30 септември 2026 г. показва близо 2% ръст на проведените полицейски операции по линия на наркотиците спрямо същия период на 2025 г. Със 17,7% повече за задържаните - 4765 срещу 4049 души за 2025 г. Той се похвали и с разбита фабрика за фентанил в София.

Според отчета на МВР министъра има 43,1% ръст на проведените полицейски акции срещу разпространението на - тази година са 186, докато през 2025 г. е имало само 130. Иззетите вещества със съдържание на фентанил са с 60,7% повече спрямо цялата 2025 г. , каза още Демерджиев.

43,1% ръст на проведените полицейски акции по линия на наркотици, които са 186 през тази година спрямо 130 през 2025 г. Иззетите вещества със съдържание на фентанил са с 60,7% повече спрямо цялата 2025 г.

В противодействието на наркоразпространението МВР си сътрудничи активно с ДАНС, Агенция „Митници" и международни партньорски служби, напомни министърът.