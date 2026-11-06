Не носете на Вежди цветя, а му кажете "благодаря"

Изградил се сам, израснал в сиропиталище, погребал млад най-близките си, той беше много обичан и мразен, но безразлични към него нямаше. Както гласи поговорката: "Никой не хвърля камъни по безплодно дърво"

Голям човек, добър човек, велик човек, изключителен човек - това са само част от определенията за Вежди Рашидов от хората, които са го познавали, във фейсбук след вестта за смъртта му.

Човек - всички наблягат на това. След това идват суперлативите за твореца, политика, благотворителя, ментора... В мрежата, разбира се, пишат и хейтъри, които не можели нищо добро да кажат за него. Но това са хора, които не са го срещали и дъвчат опорките на идеологическите си ментори.

"Бях отровен с клишета: „мултак", „слуга на мутри" и какво ли не. Докато не видях с очите си за какъв човек става дума. По-късно чух подобни истории от много хора, които го познават." Това написа за Вежди във фейсбук бившият депутат от "Продължаваме промяната" Явор Божанков и разказа историята на промяната си: "В първия си мандат, когато езикът в НС беше цивилизован, нарекох ГЕРБ „шайка". А Вежди в отговор ме нарече „комсомолец". Това минаваше за голям скандал тогава.

Малко след това баща ми се разболя, а Вежди се лекуваше при български онколог в Берлин. Срам, не срам, отивам при него да го моля за помощ. Вежди ме хваща за ръката, буквално, и ме води при лекаря. Ние с Вежди изобщо не се познаваме. Влизаме и той казва: „Приятелю, водя това момче. Татко му е болен. Много ми е близък, много ми е на сърце. Моля те, помогни му."

Още много хора могат да разкажат подобни истории.

Вежди Рашидов почина месец преди да навърши 75 години от сърдечен удар. Ден след като го изписаха от болница, където бореше втори вид рак. Първия път успя да надвие болестта. Разказваше колко е гадно да си сам в изолирана стая (за да не хванеш някой вирус или бактерия, защото онколечението убива имунната система.) Беше безкрайно благодарен на съпругата си д-р Снежана Бахарова - без нея нямало да се справи.

Тогава започнал да рисува - още в болницата. Не биваше да вае скулптури, за да не диша прахта... Май 2023 г. - до две от скулптурите си в изложбата “Играта”, която съдържаше и 20 картини, в своята галерия “Вежди”.

Той се боеше от смъртта - казваше, че го е страх, защото няма да може да довърши много започнати неща. Животът го беше сблъсквал гадно с нея. В ръцете му са починали и майка му, и любимият му по-голям брат.

Освен известен скулптор - и то на запад от Драгоман, както обичаше да казва, той бе министър на културата в две правителства на Бойко Борисов, бе председател на Народното събрание и депутат в седем парламента.

Вежди Рашидов е роден на 14 декември 1951 г. в Димитровград, България. Майка му е известната народна певица Кадрие Латифова, наричана Славеят на Родопите. Тя е една от най-популярните изпълнителки на турски народни песни в България през 50-те години на XX век. Работи от 1953 г. в Турския театър в Хасково, после в театрите в Момчилград и Кърджали, както и в радиото. Загива през 1962 г. в село Звездел при катастрофа. Вежди още не е навършил 11, а тя умира в ръцете му. Водела го е по турнетата си, защото баща му работи в мините и нямало кой да го гледа, а той заспивал в салона. Смъртта й е шок за него - на погребението й имало много цветя и той намразва цветята.

Втората му тежка среща със смъртта е 20 г. по-късно, когато е на 31. По-големият му брат издъхва в мъки отново в ръцете му в болницата в Кърджали. Вежди дарява роговиците на очите му, за да бъде спасено зрението на млад миньор, ослепял при работен инцидент. Въпреки че религията му не позволява... Със съпругата си д-р Снежана Бахарова СНИМКИ: “24 ЧАСА”

След смъртта на майка му баща му се жени пак, Вежди не може да приеме някой да замести майка му и се озовава в дом за сираци в с. Студен кладенец. Три години спи в барака с още двайсетина момчета.

От малък рисува - запалил го художникът на театъра, в който работела майка му. Кандидатства в художествената гимназия в София, но не го приемат. Отива да живее с баща си в Мадан - той вече се е развел с мащехата и се записва в техникум по минна електромеханика. На следващата година пак кандидатства в София и го приемат - последен от 50 деца. Разказвал е как спял на гарата, защото там е топло.

Следва в Художествената академия - там влиза първи. Едва завършил печели наградата на Ватикана Данте Алигиери за скулптурата „Вратата на Чистилището", която прави за 4 дни. Избран е сред 500 кандидати. Получава златен медал и 7-8 хиляди долара. Но у нас признание няма и това го гневи. Вежди Рашидов удря звънеца като председател на Народното събрание.

Днес Рашидов е един от най-известните български скулптори. Стилът му съчетава елементи на експресионизъм, сюрреализъм и пост-импресионизъм, пише в Уикипедия. Сред най-известните му творби са "Йоан Кукузел", "Мим", "Болка", "Нашествие", "Сънят на Гауди", "Маска", "Маска I", "Кон", "Ритуал", "В Синьо".

Творбите му са излагани в престижни европейски културни институции, има дори самостоятелна изложба в Лувъра през 2011 г. Негови експозиции са представяни с голям успех в Париж, Берлин, Лондон, Москва, Виена, Токио, Барселона и Палма де Майорка.

Има колекционери от Европа, които изкупуват негови скулптури като известния французин Жак Екли. Творба на Вежди притежава дори японският император.

Той е изработвал какво ли не - веднъж скулптира даже екскремент. Правил е статуетки за много награди. Преди години Пресгрупа "168 часа" започна да раздава журналистически награди "Златен пъпеш" и Вежди извая статуетка на пъпеш с лавров венец. И да, увековечи и лъва на "Мултигруп". Беше близък с Илия Павлов и останалите от ръководството и го нарекоха "мултак". По този повод на рождения му ден през 1996 г. Илия Павлов официално му връчва статуетка и грамота със символичния „Главен мултак на републиката". "По-добре мултак, отколкото калтак", отговаряше Вежди на хейтърите си. Септември 2012 г. - Вежди Рашидов, министър на културата, и премиерът Бойко Борисов инспектират ремонтните дейности на “Квадрат 500”.

Рождените му дни всъщност бяха място за набиране на средства за сираци и други благотворителности. Вместо подаръци, той събираше пари, с които учредяваше стипендии за сираци или за талантливи деца в неравностойно положение. Правеше много дарения, за които никой не разбираше.

През 2002 г. получи от президента Георги Първанов орден "Стара планина" I степен за изключителни заслуги към българската култура.

Политическата му кариера е също толкова богата. Той бе министър на културата в първото и второто правителство на Бойко Борисов (2009 - 2013 г. и 2014 - 2017 г.). Депутат е в 41-ото, 42-ото, 43-ото, 44-ото, 45-ото и 48-ото Народно събрание.

Избран е за председател на 48-ото Народно събрание през октомври 2022 г. след тридневна политическа патова ситуация, в която депутатите не успяваха да излъчат консенсусна фигура. Преди това той откри парламента в качеството си на най-възрастния присъстващ народен представител.

През август 2023 г. той официално прекрати политическата си кариера. Повод беше една негова реплика, произнесена пред неизключен микрофон през почивката между заседанията на парламента: „Всички курви се събудиха да се сетят, че са били преди 15 години изнасилвани." Повод бе бушуващото тогава в световен мащаб движение Me Too. ГЕРБ с разграничи от него. Той се извини и подаде оставка.

Езикът на Вежди понякога беше вулгарен. Той не го промени заради политиката. Тя всъщност му нанесе лични вреди. Синът му Вадим се изнесе да живее в чужбина заедно с двете му внучки. Това се случи, докато Рашидов бе министър. "Изгониха ми децата, да им...", ругаеше той. Момиченцата били редовно тормозени в училище заради дядо си и поста му. Февруари 2012 г. Вежди Рашидов прегръща Стоянка Мутафова, след като е връчил отличие.

Да, той можеше да бъде груб, което политическите му опоненти използваха, за да го обявят за простак. Но беше много ранима душа. И изключително добър човек - не отказваше помощ никому. Най-много мразеше предателството, но прощаваше.

Беше много руган и мразен от опонентите си, но, както казва известната поговорка, по дърво, което не дава плод, никой не хвърля камъни.

Редакцията на "24 часа" изказва съболезнования на близките и роднините на Вежди Рашидов.

Човекът, който умееше да помага и обединява

Вежди Рашидов обичаше да обединява и да събира. Това изречение в декларацията на ГЕРБ, с която Тома Биков почете паметта му, обобщава политическите реакции в този тъжен петък в парламента. Депутати от всички политически сили запазиха минута мълчание на крака.

С няколко мандата зад гърба Рашидов стана първият българин от турски произход, оглавил парламента. И както каза Биков - не по някаква повеля, а по повод себе си.

Много повече от творец, министър и общественик, приятел. Човек с огромно сърце, силен характер и талант, който не се побираше в никакви рамки. Така го описа във фейсбук Бойко Борисов, който убеди Рашидов първо за депутат, а после и за министър на културата. Вежди оставя след себе си не само изкуство, което ще надживее поколения, но и спомени, които никога няма да избледнеят, каза Борисов.

“Свободата окриляваше не само дарбата му, но и всяка негова мисъл и действие. Не позволяваше на злобата на деня, на политически и лични пристрастия да оковат тази свобода. Смело и на глас изразяваше своите позиции без притеснения, че конюнктурата може да не одобри”, емоционална е в съболезнователния си адрес президентът Илияна Йотова. Наред с таланта му на творец отбелязва готовността му винаги да чуе и приеме чуждото мнение, както и достойнството да признава собствените си грешки.

За премиера Румен Радев той е човек с характер, който не се е страхувал да отстоява позициите си, дори когато не са политически удобни и съобразени със силните на деня.

Продуцентката Владина Цекова дава още детайли във виртуалното си сбогуване с човека, с когото е работила по изложби: “Как само лично подреждаше картините от всяка изложба в твоята галерия...като една хармонична вихрена енергия. С такова уважение се отнасяше към произведенията на всеки твой колега, към артистите и хората на изкуството въобще. Знаете ли къде отиваше министерската му заплата, попита тя в социалните мрежи - като стипендия за талантливо бедно момче в художествата академията. Много добрини правеше, без да ги афишира.

“Бунтар, бохем, прям до болка, обичлив, земен, но устремен към висините... творец, който не би могъл да бъде сложен в никаква рамка, защото е изработил сам своята съдба. Направи така, че да няма нужда да бъде представян по друг начин, освен като Вежди”, скърбят от Министерството на културата. Символно ни напуска в месеца на будителите - той е от творците будители с ясна гражданска позиция.