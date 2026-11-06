Полиция и прокуратура след разкритието на "24 часа": Открит е пистолетът, с който е убит Илиян Филипов

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По едно и също време пресцентровете на пловдивската полиция и на окръжната прокуратура съобщиха официално, че е открито огнестрелното оръжие, с което е убит бизнесменът Илиян Филипов.

Това става четири часа след публикацията на "24 часа", озаглавена "Открито е оръжието, с което е убит Илиян Филипов, синът му поел бизнеса". Двете разследващи институции отказват повече подробности по случая и обявиха, че не се предвиждат изявления.

Още на 1 ноември "24 часа" отправи писмено запитване към Окръжната прокуратура в Пловдив във връзка с информацията за намерения пистолет.

Пет дни по-късно окръжната прокурорка Ваня Христева отговори, че няма да предостави исканата информация. Ден по-късно ръководената от нея институция потвърди разкритието на "24 часа", което дружно беше преписано от конкуренцията без позоваване.