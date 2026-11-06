Румен Радев: Пенсиите се вдигат със 7,8%, а министри и регулатори няма да имат увеличение на заплатите

Опозицията направиха брилянтен кризисен пиар - взеха един хвърчащ лист без подпис и печат, но произведоха невероятна публична истерия, каза още Радев

Правителството представя бюджета в УНСС

Няма да има масови и самоцелни съкращения, а оптимизации на звена. Прави се реформа за проследяване на решенията за хората с увреждания, защото при този темп след 10 г. всеки българин ще е с ТЕЛК

До 2,4% ще се свие дефицитът през 2029 г.

Инфлацията догодина ще е 4%, но до 2029 г. ще падне до 2,4%

От 1 януари се вдига минималната заплата и тя ще 660 евро. От 1 юли пък пенсиите ще се вдигнат по швейцарското правило със 7,8%. Тези параметри от бюджета представи лично премиерът Румен Радев пред академичната общност, синдикати, бизнес и депутати в препълнената Аула "Максима" в УНСС.

Заплатите в бюджетния сектор ще се вдигнат с 5%, но увеличение няма да има за МВР, силови инфраструктури, министри, началници на кабинети, ръководство на комисии и регулаторни органи. Общо орязването в администрацията ще е с 5000 щатни бройки.

Ваучерите за храна ще са до 200 евро и както досега до 102 евро ще са необлагаеми.

Ще има стипендии за ученици, битово подпомагане на студентите. А 30 млн. евро са отделени специално за лекарите.

Няма да изоставим най-нуждаещите се в кризата. В социалната сфера ще има чувствително повишение - 245 млн. евро повече спрямо тази година.

За отбрана, военна индустрия и Космоса

Отбраната е абсолютен приоритет, с 418 млн. повече от тази година. Преориентираме способностите ни спрямо новите заплахи, каза още Радев.

Пътища и магистрали

Освен това пътища и магистрали ще се сторят с частен капитал и на концесии. В бюджета щяло да има рекордни суми за проектиране, за да може догодина да започне реално строителство по много обекти едновременно". Премиерът изрази надежда "до 2 мандата всичко това да бъде завършено".

Ще развиваме и гигафабрики за изкуствен интелект. България има традиции и ние ще направим всичко възможно, за да внедрим технологиите в тях. Трябва да обърнем внимание и на Космоса, виждате "Ендуросат", каза още Радев.

Премиерът обясни, че за него е важен диалогът с бъдещето на България - студентите и преподавателите, защото бюджетът не само сухи таблици и цифри.

Нашата цел е българите да живеят по-добре и да живеят по-сигурно, но имаме сериозни предизвикателства - да свиваме дефицит и сериозни финансови задължения, но освен цифрите за нас е важна посоката, каза Радев пред препълнената зала. И изреди проблемите - липсата на бюджетна дисциплина, разходи без ясни политики, растящи публични разходи и дълг.

Бюджетът е тежък камион с отказани спирачки, който лети надолу към пропастта, а задачата за нас е да го спрем и да го върнем нагоре, каза още Радев.

За съкращенията в администрацията

Общо ще бъдат съкратени около 5 хил. щатни бройки, най-много са в МВР - 1928. Следва земеделското министерство - 757, а 452 са в МРРБ.

Няма да допуснем масово съкращения , а целта ни е бърза администрация - без излишни звена, каза още Радев. Освен това ще се развържат автоматизмите при определянето на заплатите.

"Най-много щатове има в МВР, вече се освобождават от оперативните структури хора с ТЕЛК. Ще продължим да защитаваме интересите на хората с увреждания, но ще сме безкомпромисни към фалшиви ТЕЛК-ове и вече имаме механизми за да ги разпознаем. Ако продължаваме с този темп - след 10 г. всеки българин ще бъде с ТЕЛК. Освобождаваме хора, които получават и пенсия, и заплата. В резултат над 5 хил. бройки ще се оптимизират, ръководните длъжности също", каза още той.

В публичните предприятия - намаляваме бройката на членовете на бордове от 5 на 3. Заплатите ги намаляваме чувствително. Премахнахме одитните комитети там, където не се изискват по закон.

Какви са основните параметри:

3,5% дефицит през 2027 г., който ще падне до 2,4 през 2029 г.

2,23% от БВП разходи за отбрана

6 млрд. евро капиталови разходи

31,4% от БВП дълг в края на 2027 г.

Без увеличение на основните данъци

До 2029 г. реалният растеж на БВП и инфлацията се изравняват до 2,4%

141,3 млрд. БВП през 2027 г.

3,4% безработица през 2027 г.

4% инфлация през 2027 г.

Разходите намаляват с 3,9%

Приходите намаляват с 1,9%

Дългът, който в момента е 9,9 млрд. евро, ще падне до 7,9 млрд. през 2029 г.

Те бяха представени от финансовия министър Гълъб Донев. Правителството предвижда и по-висок алтернативен данък за хазарт, но не беше уточнено с колко. Максималният осигурителен доход се вдига със 100 евро до 2400 евро. ДДС остава основният данъчен приход - 13,48 млрд. се очакват от него. Премахва се механизмите за обвързване на разходите. Стартира програма за приоритетни стратегически проекти.

Какви са новите социални параметри

1884 евро става таванът на пенсиите

с 493 млн. евро повече ще са парите за НЗОК

132,6 млн. евро се прдвиждат за помощи за отопление





Пакет "семейство"

-Майчинството през втората година - 450 евро

- Ако се върнат по-рано на работа - ще получат 75% от обезщетението

Детските

- За едно дете - 30 евро

- За две деца - 65 евро

- За три деца -100 евро

Еднократната помощ за дете от 1-и до 4-и клас и дете в 8-и клас - 175 евро

Еднократна помощ при бременност - 165 евро

Еднократни помощи при раждане

- За първо дете - 300 евро

- За второ дете - 720 евро

- За трето дете - 360 евро

Намаляване на данъчната основа

- За едно дете - 5000 евро

- За две деца - 8000 евро

- При дете с увреждане – 10 000 евро.

Данъчен пакет „Училище" за допълнително намаление на данъчната основа

- За едно дете с - до 2000 евро

- За две деца - до 4000 евро

- За три деца - до 6000 евро

Минималното дневно обезщетение за безработица се вдига от 9,21 на 13 евро

Максималното дневно обезщетение за безработица от 54,78 на 60,76 евро

Еднократната помощ при смърт на осигурено лице от 276,10 на 660 евро

За атаките на опозицията

"Аз нямам намерение да критикувам парламентарната опозиция, напротив, аз искам да изкажа възхищение, те направиха брилянтен кризисен пиар, взеха един хвърчащ лист без подпис и печат, входящ и изходящ номер, произведоха невероятна публична истерия, обладаха всички медии и убиха трите одити на Сметната палата - тяхното наследство. Учете се как се прави", обърна се Радев към аудиторията.

Тук са преподаватели, студенти, шефове на комисии в Народното събрание и депутати.

"Още преди няколко месеца със Съвета на настоятелите изпратихме покана бюджетът да бъде представен тук пред студентите ни, но това надмина очакванията ни - целият Министерски съвет да е тук. Има особена символика това бюджетът на държавата да бъде представен в сърцето на икономическата мисъл". С тези думи събитието беше открито от ректорът на УНСС проф. Димитър Димитров.

"Вчера, след излизането на новината за представянето на бюджета тук, настъпи оживление в социалните мрежи и сред партиите, но това е разбираемо - всички обичат УНСС! Тук знаем, че зад всяко число седи решение, а зад всяко решение - човешка съдба, затова това е разговор за посоката на България", каза още проф. Димитров.