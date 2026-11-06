Хванаха 24-годишен от Дунавци с канабис. Иззети са 50 кг тютюн без бандерол

Мъж на 24 години от Дунавци е задържан за притежание на наркотици, а 50 кг нарязан тютюн без бандерол са иззети при проверки на полицията във Видинско. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Около 17:20 ч. вчера в района на с. Арчар служители на реда спрели за проверка лек автомобил „Нисан“ с видинска регистрация. При претърсване в купето на колата разследващите открили и иззели найлонов плик със суха зелена листна маса с тегло 58,15 грама. При полеви наркотест веществото реагирало на канабис. Шофьорът, 24-годишен жител на Дунавци е задържан в ареста на РУ – Видин. По случая е образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 354а, ал. 3 от Наказателния кодекс.

В същия ден служители на РУ – Видин иззели пет чувала с общо 50 кг нарязан тютюн без бандерол. Акцизната стока е открита при претърсване на лек автомобил „Фолксваген Пасат“ с монтанска регистрация в с. Симеоново. Колата била управлявана от 38-годишна жена от Лом, която е задържана с полицейска мярка за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 234 от Наказателния кодекс, пише БТА.

На 29 октомври във Видин бе задържан 48-годишен мъж, в чието жилище полицията откри три вида наркотични вещества – канабис, амфетамин и екстази, предназначени за разпространение.