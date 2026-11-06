Лекари в ЛЧ"Хигия" извадиха миома колкото 6-месечна бременност от млада жена

40-годишна жена постъпва в МБАЛ „Хигия"-Пазарджик със сериозни оплаквания от обилни месечни кръвотечения, чести анемични състояния и изразен болков синдром.

При прегледа е установена Миома утери пермагна (миома на матката) с големина, съответстваща на 6+ месечна бременност и тегло около 3 кг.

Пациентката е оперирана успешно, с елегантен разрез по Пфаненщил и вече е изписана от болницата, в добро общо състояние, с добри постоперативни кръвни показатели и съхранено ниво на хемоглобина.

Екипът, извършил операцията са акушер-гинеколозите д-р Елисавета Генчева и д-р София Павлова, анестезиолог д-р Красимир Денчев, акушерка Надежда Сеферинкина и анестезиологична сестра Вяра Спасова.

Редовната гинекологична консултация е препоръчително да се провежда поне веднъж на шест месеца, дори и при пълна липса на симптоми. Понякога сериозните заболявания се развиват бързо и напълно неусетно, коментират лекари и препоръчват да се посещават профилактични прегледи.



