Кметът на Търговище отговори на въпроси на граждани във виртуалната си приемна

На десетки въпроси на граждани отговори кметът на Търговище д-р Дарин Димитров по време на виртуалната си приемна, излъчена на живо във фейсбук, съобщават от пресцентъра на общината. Уличните ремонти, осветлението, благоустрояването на кварталите, безстопанствените кучета и санирането бяха сред темите, поставени пред кмета.

По повод сигналите за неработещо улично осветление д-р Димитров обясни, че в различни части на града има неизправности, свързани с трафопостове на електроразпределителното дружество. По отстраняването на авариите се работи. В района на спортното училище "Никола Симов" пък захранването е спряно заради подмяната на осветлението във връзка с ремонта на улица "Цар Симеон".

Много от питанията бяха свързани със състоянието на улици и тротоари в града и малките населени места. Кметът посочи, че в програмата за ремонти през тази година са включени 25 улици в селата на общината, като дейностите по почти всички вече са изпълнени. Той обясни, че през последните години за малките населени места се насочват повече средства с оглед на очакваните дейности по водния цикъл в града.

Общината е в готовност да започне изграждането на улица и от западната страна на булевард "Митрополит Андрей". Държавните средства за нея обаче все още не са постъпили в общинския бюджет. Не са преведени средствата и по други проекти, които вече са изпълнени по националната програма за капиталови разходи, обясни кметът. Въпреки това изпълнителите продължават работа.

В отговор на предложение за обособяване на паркови пространства в кварталите "Запад" д-р Димитров съобщи, че по линия на концепцията за интегрирани териториални инвестиции е предвидено благоустрояване на зелени площи в квартал "Запад" 3. Детска площадка е планирана и на ул. "Цар Симеон", след приключване на ремонтите в района.

Граждани поискаха информация и за връщането на децата в сградата на детска градина"„Пчелица". За нея са осигурени допълнителни средства за вътрешни ремонти, които се изпълняват в момента. Това е причината децата да продължават временно да посещават други детски градини.

В рамките на приемната бе обсъдена и работата за овладяване на популацията на безстопанствените кучета. По данни на общинския приют от началото на годината са заловени, кастрирани, ваксинирани и обезпаразитени 260 кучета. От тях 32 са настанени в приюта, а останалите са върнати по местата, от които са заловени, каквито са законовите разпоредби.

Капацитетът на приюта е запълнен. Кметът подчерта, че усилията на общината трябва да бъдат съпътствани и от отговорно отношение на собствениците на домашни животни, включително чрез регистрация и кастрация на кучетата, както и те да не бъдат изоставяни.

За възможностите за саниране д-р Димитров съобщи, че към момента няма яснота дали и кога ще бъде осигурено финансиране за резервните предложения по националната програма, както и колко от тях ще бъдат обхванати.

Сред останалите поставени теми бяха спортната инфраструктура, паркирането, безопасността на движението, водоснабдяването в селата и бъдещето на изоставената сграда на бившия хирургичен блок.