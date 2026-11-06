България заяви готовност да бъде домакин на Европейската академия по туризъм

Министърът на туризма д-р Илин Димитров изпрати покана до европейския комисар по устойчив транспорт и туризъм Апостолос Дзидзикостас да посети България и да участва в първата кръгла маса на Асоциацията на висшите училища, подготвящи кадри в туризма. Асоциацията бе създадена през септември и обединява 17 университета с цел сближаване между образованието, бизнеса и публичните политики, съобщават от пресцентъра на министерството.

Предвижда се форумът в София да събере представители на висшите училища и туристическия бизнес за обсъждане на развитието на уменията, качеството и устойчивостта на туристическия продукт. В писмото си министър Димитров приветства Стратегията на ЕС за устойчив туризъм и изразява силна подкрепа за развитието на Европейската академия по туризъм. Той заявява и готовността на България да бъде домакин на академията и да допринася активно за нейната дейност със своя академичен опит и институционален капацитет.

Сред представените инициативи е и разработваната от Министерството на туризма Национална обсерватория за качество и устойчивост на туристическия продукт. Поканата поставя акцент върху инвестициите в хората и знанията като основа за по-конкурентоспособен и устойчив европейски туризъм.