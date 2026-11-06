Почина д-р Константин Тренчев - дисидент и основател на КТ "Подкрепа"

След кратко боледуване, на 71 г., е починал д-р Константин Тренчев – основател и почетен президент на Конфедерацията на труда „Подкрепа", съобщиха от синдикалната организация.

Името на д-р Константин Тренчев е символ на смелостта да отстояваш принципите си, на силата да защитаваш хората на труда и на убеждението, че свободата и достойнството никога не трябва да бъдат предмет на компромис.

Роден е през 1955 година в Стара Загора. Завършил е медицина в София и преподава във ВМИ – Стара Загора.

Преди 1989 г. заедно с още няколко български дисиденти развива дейност в Независимото дружество за защита правата на човека. Константин Тренчев е и един от основателите на СДС, а в периода 1990 – 1991 г. е член на Националния координационен съвет на СДС. През 2005 година е награден с орден „Стара планина" – първа степен по случай 50-годишния му юбилей и за заслугите му в обществения живот.

Лекар по професия, общественик, дисидент по убеждение и лидер по призвание, д-р Тренчев е човекът, който през 1989 г. поставя началото на първия независим синдикат в България – „Подкрепа". Във време, когато свободното сдружаване е невъзможно, а защитата на човешките и трудовите права е подчинена на държавната власт, той избира най-трудния път – да се противопостави на системата и да даде надежда, че свободният синдикализъм е възможен.

"Създаването на „Подкрепа" не е просто учредяване на нова организация. То е акт на гражданска смелост и защита на достойнството на българските работници. Заради тази дейност д-р Тренчев е подложен на репресии, арестуван е и прекарва няколко месеца като политически затворник. Вместо да бъде сломен, той се превръща в един от символите на борбата за демокрация, свобода на словото и право на независимо синдикално сдружаване. След падането на комунистическия режим става един от учредителите на Съюза на демократичните сили и участва в процесите на демократичния преход в страната, включително в Националната кръгла маса между управляващите и опозицията", припомнят от КТ "Подкрепа".

След демократичните промени д-р Тренчев посвещава повече от четвърт век на изграждането на КТ „Подкрепа". Под негово ръководство организацията се утвърждава като една от двете национално представителни синдикални конфедерации в България, със силни отраслови и регионални структури и активна роля в социалния диалог. Той участва в изработването на ключови политики, в националния социален диалог и в решаването на редица социални и трудови конфликти, организира протести, национални стачки и обществени кампании.

Голям е и приносът му за международното утвърждаване на българския синдикализъм. Благодарение на неговите усилия КТ „Подкрепа" става първата българска синдикална организация, приета в международното и европейското профсъюзно семейство. Самият той е първият българин, избран за вицепрезидент на Европейската конфедерация на профсъюзите, както и за вицепрезидент на Международната конфедерация на свободните профсъюзи – признание не само за личния му авторитет, но и за мястото на България в европейския социален диалог.

През цялата си обществена дейност д-р Константин Тренчев остава верен на няколко основни принципа – свободата, справедливостта, солидарността и защитата на човешкото достойнство. Независимо от политическата конюнктура, той винаги отстоява правото на работещите да бъдат чути и да защитават интересите си чрез независими синдикални организации. Неговият стил е прям, последователен и безкомпромисен, а авторитетът му се гради върху готовността да защитава каузите си дори когато това изисква лични жертви.

През 2015 г., след 26 години начело на КТ „Подкрепа", той предава ръководството на следващото поколение синдикални лидери и е избран за почетен президент на конфедерацията – признание за изключителния му принос към развитието на организацията и българското синдикално движение.

Хората от КТ „Подкрепа" винаги ще помнят д-р Константин Тренчев. Ще го помнят като човека, който доказа, че свободата започва с куража да кажеш „не" на несправедливостта. Като основателя, който превърна една малка група съмишленици в национално представителна конфедерация. Като лидер, който превърна една смела идея в свободен синдикат с национален авторитет и международно признание. Поколения синдикалисти ще продължат да разказват историята за неговата смелост, последователност и безкомпромисност. Докато има хора, които вярват в свободата, солидарността и достойнството на труда, приносът на д-р Константин Тренчев ще продължава да живее чрез делата на КТ „Подкрепа".

Защото някои хора не си отиват от историята. Те остават в нея.

Поклонението ще се състои на 09.11 от 12:00 ч. в катедралния храм „Св. Неделя", гр. София.