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Махнаха останките от корабен контейнер от плажа край Приморско

Богомила Костадинова

Редактор: Богомила Костадинова

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Металната конструкция на Северния плаж в Приморско КАДЪР: Фейсбук/Petrova Zlati
Металната конструкция на Северния плаж в Приморско КАДЪР: Фейсбук/Petrova Zlati

Екипи на Община Приморско предприеха действия по изтеглянето и премахването на останки от корабен контейнер, попаднали на един от плажовете в района. Това съобщи кметът на общината Иван Гайков.

Тази сутрин екипи на общинската администрация бяха мобилизирани, за да отстранят отпадъците от плажната ивица. Към момента не са установени следи от други замърсявания в района, посочи кметът, цитиран от БТА. 

На 2 ноември тази година корабен контейнер бе открит до скали в района между плаж Арапя и къмпинг Оазис. Същият ден по-късно бе забелязана цистерна в морето край Ахтопол, за която властите съобщиха, че вероятно е празна. На 3 ноември корабен контейнер изплува и в морето край Синеморец.

На 28 октомври контейнеровозът CONTSHIP JET бе ударен от 3 дрона близо до нос Калиакра в Черно море. За атаката стана ясно по време на тристранната среща в София на военните министри на България, Румъния и Турция за сигурността в Черно море. Тя бе свикана след поредицата от атаки с дронове срещу 4 кораба в близост до България и други 2 - до Румъния.

Contship Jet е петият ударен кораб в български води за октомври месец.

През нощта на 6 октомври бяха ударени два кораба в извънредната икономическа зона на Черно море - Able и Alfa Watan, като вторият потъна. Стана ясно че корабите са били ударени както от въздушни, така и от подводни дронове. След атаката Военноморските сили съдействаха за спасителна операция на екипажите на двата кораба, а след това извършиха и изследване на оцелелия, но сериозно опожарен Able. Там обаче не бяха открити никакви останки.

Последва втора атака около 1 часа на 13 октомври, при която отново единият кораб - HS Dignity, потъна, а вторият - Chelsea 3 оцеля. Той бе извлачен до пристанището в Бургас, където започна разследване на "Военна прокуратура".

3 екипа на НАТО подпомагат усилията на армията ни след атаките с дронове срещу търговски кораби близо до българската акватория в Черно море.

От министерството на отбраната съобщиха, че Димитър Стоянов е подписал нота за присъединяването на страната ни към инициатива на НАТО за развитие на способности за противодействие на нисколетящи въздушни заплахи.

Металната конструкция на Северния плаж в Приморско КАДЪР: Фейсбук/Petrova Zlati

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