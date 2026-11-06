Николай Нанков: Шишков ще остане в историята с участък от магистрала за 40 млн. евро на километър

Колкото и да върти и суче, министър Шишков ще остане в историята със "златния" участък от магистрала за 40 млн. евро на километър! За който така и не става ясно защо е подписан без търг. Това заявява депутатът от ГЕРБ Николай Нанков в своя фейсбук публикация.

Ето какво още казва той:

Абсолютна лъжа е твърдението на Шишков, че държавата е щяла да бъде осъдена - то не е имало договор допреди той да нареди да го подпишат, как ще ги осъдят?

А важният въпрос е защо няма открита процедура по Закона за обществените поръчки, за да бъде определена реалната, а не максималната цена? Открита процедура, която след огромната (почти двойна) разлика в цената на офертите при проведената в кабинета "Желязков" пазарна консултация е била абсолютно задължителна. Защото както има цена от 107 млн. евро, така има и цена от 60 млн. евро. Защо не взе нея Шишков?! А избра по-високата?

Да беше прекратил стартиралата при служебния кабинет "Гюров" процедура, както направи с други.

Вие как мислите, защо е подходил избирателно?