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Николай Нанков: Шишков ще остане в историята с участък от магистрала за 40 млн. евро на километър

Богомила Костадинова

Редактор: Богомила Костадинова

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Николай Нанков
Николай Нанков

Колкото и да върти и суче, министър Шишков ще остане в историята със "златния" участък от магистрала за 40 млн. евро на километър! За който така и не става ясно защо е подписан без търг. Това заявява депутатът от ГЕРБ Николай Нанков в своя фейсбук публикация. 

Ето какво още казва той: 

Абсолютна лъжа е твърдението на Шишков, че държавата е щяла да бъде осъдена - то не е имало договор допреди той да нареди да го подпишат, как ще ги осъдят?

А важният въпрос е защо няма открита процедура по Закона за обществените поръчки, за да бъде определена реалната, а не максималната цена? Открита процедура, която след огромната (почти двойна) разлика в цената на офертите при проведената в кабинета "Желязков" пазарна консултация е била абсолютно задължителна. Защото както има цена от 107 млн. евро, така има и цена от 60 млн. евро. Защо не взе нея Шишков?! А избра по-високата?

Да беше прекратил стартиралата при служебния кабинет "Гюров" процедура, както направи с други.

Вие как мислите, защо е подходил избирателно?

Николай Нанков

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