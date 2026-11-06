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За седмица хванаха 149 шофьори, седнали зад волана след употреба на алкохол

Ваньо Стоилов

Редактор: Ваньо Стоилов

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Снимка: Архив
Снимка: Архив

107 784 моторни превозни средства са проверени в рамките на разпоредената специализирана полицейска операция за спазване на Закона за движението по пътищата за периода 30 октомври до 5 ноември 2026 г., съобщиха от пресцентъра на МВР. Извършен е контрол на 123 756 водачи и пътници. Съставени са 28 427 фиша и 2507 акта за установени административни нарушения.

Акцент в акцията е недопускане на управление от водачи, употребили алкохол, наркотични вещества и/или техни аналози, както и управление на МПС от неправоспособни водачи.

В рамките на изминалата седмица са установени общо 149 водачи, качили се зад волана след употреба на алкохол. От тях 74 са шофирали след употреба на алкохол от 0,5 до 1,2 промила, 75 - с над 1,2 на 1000, а 8 са отказали тестване. Под въздействие на наркотични вещества или техни аналози са засечени да шофират 51 шофьори, 26 са отказали да бъдат тествани.

15 418 моторни превозни средства са проверени в рамките на разпоредената специализирана полицейска операция за спазване на Закона за движението по пътищата през изминалия ден. Извършен е контрол на 17 028 водачи и пътници. Съставени са 5000 фиша и 420 акта за установени административни нарушения. Акцент в акцията е недопускане на управление от водачи, употребили алкохол, наркотични вещества и/или техни аналози, както и управление на МПС от неправоспособни шофьори.

В рамките на изминалия ден са установени общо 19 водачи, качили се зад волана след употреба на алкохол - 9 от тях са шофирали след употреба на алкохол от 0,5 до 1,2 промила, а други 10 - с над 1,2 на 1000, двама са отказали тестване. Под въздействие на наркотични вещества или техни аналози са засечени да шофират 6, трима са отказали да бъдат тествани.

Снимка: Архив

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