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Васил Василев за Вежди Рашидов: Загубихме един изключителен творец

Богомила Костадинова

Редактор: Богомила Костадинова

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Васил Василев - директорът на Народния театър "Иван Вазов"
Васил Василев - директорът на Народния театър "Иван Вазов"

Загубихме един изключителен творец, чиито талант и скулптури надхвърлиха границите на България, написа във фейсбук директорът на Народния театър Васил Василев по повод кончината на Вежди Рашидов.

"Човек с ярка обществена позиция, който остави трайна следа в културния и политически живот на страната ни. Неговата отдаденост на изкуството и духовността ще липсват на всички ни", пише още той. 

74-годишният скулптор е починал в нощта срещу 6 ноември от сърдечен удар. Рашидов е министър на културата в две правителства, бивш председател на Народното събрание и депутат в седем парламента.

"Поклон пред паметта на Вежди Рашидов!

Напусна ни Вежди Рашидов – скулптор, художник, общественик и дългогодишен радетел за развитието и съхраняването на българското изкуство.

Екипът на Народния театър „Иван Вазов" изказва своите искрени съболезнования на семейството, близките и всички, които имаха възможността да го познават и да се докоснат до неговото творчество.

Светла му памет!", се посочва в публикация от името на Народния театър "Иван Вазов" във фейсбук.  

Васил Василев - директорът на Народния театър "Иван Вазов"

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