Пловдивската полиция удари телеграм бот за наркотици, намери над 800 грама у дилъра

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Униформени от Шесто районно поискали да го проверят, той побягнал, а после се съпротивлявал при задържането му

Над 800 грама от различни наркотици откриха полицаи в дома на 29-годишен пловдивчанин, съобщиха от МВР.

Установено е, че дрогата е била предназначена за продажба на клиенти, с които мъжът се свързвал чрез популярната платформа за комуникация телеграм. Приложението се използва от дилъри, които чрез ботове получават поръчките си от желаещите да си купят наркотик, след което им изпращат локацията, на която могат да намерят стоката.

Вчера следобед униформени от Шесто районно управление решили да проверят 29-годишния пловдивчанин на бул. "Цариградско шосе". Той обаче внезапно побягнал, а при последвалото задържане оказал съпротива.

При извършения личен обиск у него са били открити 7 вакуумирани плика със зелена тревиста маса. Спешно е претърсено и жилището му, където служителите на реда намерили и иззели много други пакети със съмнително съдържание, електронна везна и два гриндера.

Експертна справка установила, че конфискуваните вещества са около 650 грама марихуана, 120 грама амфетамин и 40 грама метамфетамин. По случая е образувано досъдебно производство. Работата по документиране на престъпната дейност продължава под наблюдение на Окръжната прокуратура в Пловдив.