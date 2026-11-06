Светлана и Христиан Гущерови обвинени в измама за 300 хил. евро с жилища на зелено

Светлана и Христиан са пуснати срещу парични гаранции от по 10 хил. евро, потвърждават от прокуратурата

Светлана и Христиан Гущерови са обвинени в измама за близо 300 хил. евро! Това научи "България Днес". Бившата светска двойка е на мушката на разследващите заради сигнали на потърпевши, инвестирали големи средства в жилища "на зелено".

Според обвинението злоупотребите са ставали в периода 2022-2023 г., когато Гущерови още са били семейство. Те са подведени под отговорност като представители на "Гущеров и син" АД. Семейната компания, сочена за лидер в консултантския бизнес, бе наследена от Христиан от баща му Добромир, бивш червен депутат. Справка в Търговския регистър показва, че Христиан държи 99,99% от дружеството, а в Съвета на директорите са вписани Светлана и майка й Кунка Неделчева.

Светлана и Христиан са погнати за заблуждение на четирима души, от които са взели пари срещу обещание, че ще им построят апартаменти с паркоместа в столичния кв. "Овча купел". Така наивните клиенти са им превеждали тлъсти суми, като са вярвали, че след време ще се сдобият с имоти на промоционални цени. Жилища не били построени, а щетите от измамата се оценяват на 292 хиляди евро, разкриват разследващи. Сметките показват, че всеки от купувачите е давал средно по над 70 хил. евро, за да се сдобие с нов дом.

След като са разбрали, че няма да станат горди притежатели на апартаменти, ужилените са подали сигнали до криминалистите.

От Софийската районна прокуратура потвърдиха, че има образувано такова производство за измама в големи размери. Обвиненията са предявени на двамата обвиняеми, като са им наложени парични гаранции от по 10 хил. евро. Очаква се, ако бъдат събрани достатъчно доказателства, да бъде внесен обвинителен акт и делото да продължи в съда.

Разследването съвпада с периода, в който Гущерови се разделяха и се събираха. Двамата се венчаха на скъпарска церемония през 2018 г. и се сдобиха с 4 деца. Бурните драми започнаха през 2024 г., когато Светлана обяви изненадващо в социалните мрежи, че е разделена с половинката си. Изтри снимките си с Гущеров и го обяви за измамник. Малко по-късно мадамата си пусна фотос в обятията на съпруга си и категорично се зарече, че двамата заедно ще борят проблемите в живота. Докато не последва нова гръмката раздяла, придружена с взаимни обвинения за изневери и дори побои.

В подкаста на "България Днес" "Интересните" самата Светлана Гущерова обяви наскоро, че с Христиан не е могла да живее живота, който иска - да ходи на фитнес и да се вижда с приятели. Разкри, че се е сблъскала с лицемерие и дори е разбрала за жени, които са спали с мъжа й зад гърба й. Тя отличи Златка Райкова като една от истинските приятелки, които много са й помогнали да си стъпи на краката.

За бъдещите си планове блондинката сподели, че смята да си направи канал в ютуб и да обсъжда женски проблеми. Обмисля и да напише книга, защото би искала да разкаже за трудните моменти в живота си, които са я направили по-силна.

Запитана за Христиан Гущеров, бившата плеймейтка призна: "Няма да кажа лоша дума за него. Обещах си. Каквото било - било. И това, че има някаква връзка, изобщо не ме интересува. Да е щастлив и да се разведем по-бързо. Нямам какво друго да кажа. Да си гледам децата много ми помага неговата майка Анелия, както, разбира се, и моята майка".

Самият Христиан твърди, че Светлана му е изневерявала.

"Притежавам фотоси и локации, разкриващи изневерите на Светлана! И мога да кажа на 100%, че по време на брака ни съм бил с нея 24/7. Моят морал и любов никога не са ми позволявали да прелюбодействам", категоричен е милионерският наследник. Той сподели, че му е много тежко, че не може да вижда децата си.

Христиан Гущеров призна, че много страда по децата си, които не може да вижда

През април т.г. Светлана призна, че още не е разведена със съпруга си, но се надява скоро това да е факт. Тя разкри пред феновете си, че връзката на двамата е приключила, не поддържат контакт, макар бракът им да не е официално разтрогнат. Съдът не може да ги разведе, защото Христиан не може да бъде открит, за да му бъде връчена призовка.

По времето на драматичните обрати в брака й Светлана Гущерова се забърка в още един скандал. През лятото на 2024 г. тя обяви, че е била ударена от олимпийския медалист Кирил Терзиев, и то пред очите на децата й.

Тогава бившият борец отхвърли обвиненията на плеймейтката и посочи, че двамата със съпруга й му дължат много пари и са затънали в дългове. Покрай случилото се в медиите тогава се споменава за дълг заради строеж на имоти в "Овча купел".

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