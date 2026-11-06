Дроновете или наводнението? В Шабла предпочитат да говорят за наводнението

"За жителите на Шабла наводнението отпреди няколко дни е по-актуална тема от дроновете. Дроновете вече станаха толкова чести, че хората започнаха да свикват с тях. Градът се възстановява обилния дъжд. Голямато количество валежи показа, че е било много правилно корекцията на дерето и че то е било почистено", каза Нелко Йорданов, председател на местната инициативна рибарска група "Шабла – Каварна – Балчик".

"Нормално е намереният дрон да вълнува населението. Но е той е открит в такъв район, който по принцип е ограничен за хората до миминум. Може и за цял ден човек да не мине оттам. Превъзбуда от тази новина няма, коментира се като поредното събитие", добави той.

"Времето днес, в петък, в района на Шабла се оправи, има слънце, вълнението на морето намаля и лодките излязоха на риболов", казва още Йорданов. "Това е основен поминък за много хора, така че излизат в морето, разбира се, с повишено внимание", добави той. "Сутринта видях няколко лодки в морето. В района на трите общини Шабла, Каварна, Балчик, има около 170 лицензирани малки лодки. Големите плавателни съдове в района са около 25", обяснява Йорданов. В момента се лови сафрид, барбун, лефер с по-малки размери, който се нарича чернокоп.

"Има улов", споделят рибари.

"На мен снимката на дрона ми беше пратена и съм я споделил. Не знам нищо повече", каза кметът на община Шабла Мариян Жечев.

Дрон беше открит днес на плажната ивица пред зенитния полигон "Шабла". Сигналът за безпилотния летателен апарат е подаден от гражданин, който се натъкнал на необичайната находка по време на разходка край морето, съобщи кметът. По първоначална информация се предполага, че дронът е бил изхвърлен от морето и може да носи взривоопасен заряд. Върху него има надпис "Шахед", съобщи още Жечев.

За намерения апарат са уведомени военните. Очаква се по-късно днес специализиран екип от сапьори да извърши необходимите действия по обезопасяването му.