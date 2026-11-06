Националната художествена академия за Рашидов: Художник и скулптор със самобитен почерк

Вежди Рашидов беше художник и скулптор със самобитен почерк, чието творчество остава значима част от съвременната българска култура, написаха от Националната художествена академия (НХА) в съболезнователен адрес по повод кончината му.

74-годишният скулптор е починал в нощта срещу 6 ноември от сърдечен удар. Рашидов е министър на културата в две правителства, бивш председател на Народното събрание и депутат в седем парламента.

От НХА припомнят, че Рашидов е автор на пластиките за някои от най-престижните български отличия в областта на културата, медиите и науката. Сред тях са наградата „Сирак Скитник“ на Българското национално радио, „Златна роза“ на фестивала на българския филм във Варна и наградите „Питагор“ на Министерството на образованието и науката. „Чрез тях неговата творческа енергия завинаги ще съпътства успехите и признанието на поколения творци, изследователи и откриватели“, пишат от висшето училище.

Рашидов е възпитаник на академията, където учи в ателието на проф. Димитър Даскалов. През целия си житейски и творчески път той запазва връзката си с висшето училище, отбелязват от НХА.

В посланието се откроява и обществената дейност на Рашидов. Според академията като министър на културата и председател на Народното събрание той отстоява значението на диалога и се стреми да обединява обществото. „Изкуството, което пулсираше във вените му, носеше доброта, вдъхновение и остави ярък пример за безрезервно служене на таланта и обществото“, се казва в съболезнователния адрес.

От академията изказват съболезнования на семейството, близките и приятелите на твореца, който почина днес. „Човешкото тяло е тленно, но талантът и създаденото от него са непреходни“, пишат от НХА.