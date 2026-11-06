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Приземиха два самолета на летището в София заради бомбени заплахи

Богомила Костадинова

Редактор: Богомила Костадинова

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Самолет Снимка: pixabay
Самолет Снимка: pixabay

Два самолета са били приземени на летище "Васил Левски" в София заради подадени имейли със заплахи. Те са пътували от Лондон и от Брюксел.

Самолетите са били проверени от екипи на "Гранична полиция", не са открити взривни устройства. Самолетите са кацнали безпроблемно, съобщиха от Министерство на транспорта за БНТ.

В близките дни бяха подадени три сигнала за бомбени заплахи на самолети, пътуващи към България. В отговор бяха вдигнати дежурни изтребители МиГ-29, а самолетите кацнаха в София и Пловдив.

Инцидентите са част от вълна от фалшиви сигнали, засегнала въздушния транспорт в Европа през последните дни. 

Според директора на "Въздушно движение" Иван Дяксов страната ни не е цел на бомбените заплахи срещу самолети, по-скоро цел са авиокомпаниите.

Самолет Снимка: pixabay

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