Руски е дронът, намерен край Шабла. Вижте как го взривяват

Вероятно е паднал в морето и след това е изхвърлен на брега

Военнослужещи от Военноморските сили (ВМС) изпълниха задача по разузнаване и унищожаване на безпилотен летателен апарат, намерен днес край Шабла, съобщиха от пресцентъра на министерството на отбраната. Класифициран е като руски "Гербер - 2".

В 10.00 ч е подаден сигнал от оперативния дежурен на МВР за наличие на дрон в района на плажа северно от фара на нос Шабла. След полученото искане, положителна резолюция от началника на отбраната и заповед на заместник-командира на ВМС, е активирано формированието за овладяване и преодоляване на последствия от бедствия от Военноморска база Варна. Извършен е преход до района и обследване на обекта.

Специализираният екип установява, че въздушният дрон вероятно е паднал в морето и впоследствие е изхвърлен на брега. По корпуса му няма надписи, класифициран е като руски "Гербер - 2". Дронът е унищожен на място, при стриктно спазване на всички мерки за безопасност. Установено е, че не е носил взрив. ВИДЕО: Пресцентър на министерство на отбраната

По-рано днес кметът на Шабла Мариян Жечев съобщи, че върху намерения безпилотен летателен апарат има надпис "Шахед" - серия ирански бойни дронове. Те придобиват глобална известност най-вече с масираното им използване във войната в Украйна (където Русия ги сглобява и под името „Геран-2").

Серията включва както разузнавателно-ударни машини за многократна употреба, така и дронове камикадзе.

Според първоначалната информация дронът носил взривоопасен заряд. Бе съобщено, че се чакат сапьори да го обезвредят.