Обвиниха четиримата митничари и още трима за китайското карго, групата действала от 2022 г.

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Софийската градска прокуратура (СГП) привлече като обвиняеми четиримата митничари от Варна, задържани в четвъртък, и още трима за участие в престъпна група, създадена да върши престъпления в страната.

За арестите първи съобщи вътрешният министър Иван Демерджиев вчера. От думите му стана ясно, че двама от митничарите са на ръководни позиции. Разследването е за данъчни престъпления, свързани с внос на стоки от Китай.

Първоначално бяха задържани 12 души.

Стоките били внасяни контрабандно или декларирани на занижени цени, с което сериозно бил ощетяван бюджетът.

Досъдебното производство е образувано през май 2026 г. с постановление на прокурор при СГП, като разследването се води от ГДБОП, уточниха от държавното обвинение.

До момента били извършени много процесуално-следствени действия, въз основа на които били събрани доказателства за привличането на седмината.

Според събраните доказателства в периода от януари 2022 до 5 ноември 2026 г. те участвали в престъпна група, създадена да извършва престъпления в страната. Групата действала във Варна, Пловдив и София, твърди обвинението.

С постановления на наблюдаващия прокурор шестима от обвиняемите са задържани за срок до 72 часа. За тях ще бъде поискано Софийският градски съд да им наложи арест.

По отношение на седмия обвиняем е взета мярка за неотклонение „парична гаранция" в размер на 20 000 евро, като при определянето ѝ е отчетено здравословното му състояние.

Предстои Софийската градска прокуратура да внесе в Софийския градски съд исканията за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража" спрямо шестимата обвиняеми.



