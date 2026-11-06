Дрогиран шофьор без книжка се заби в ограда и дърво в Добрич

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Дрогиран и без книжка се заби в дървена ограда и дърво в Добрич, съобщават от Областната дирекция на МВР.

На 5 ноември, около 21:40 часа е получено съобщение за възникнало пътнотранспортно произшествие по ул. „Христо Ботев" в град Добрич. На място е установено, че 25-годишен мъж, водач на лек автомобил „БМВ," губи контрол над колата и самокатастрофира в дървена ограда и дърво. При инцидента няма пострадали.

При извършената справка в информационните масиви на МВР е установено, че водачът е лишен от правоуправление по съдебен ред.

Извършената проверка за употреба на наркотични и упойващи вещества отчита употребата на метаамфетамин. Автомобилът е иззет по надлежния ред. Водачът е задържан за срок до 24 часа.

По случая е образувано досъдебно производство.

Пак на 5 ноември в село Тригорци при проверка лек автомобил „БМВ", управляван от 50-годишен мъж,.според извършена справка в информационните масиви на МВР, е констатирано, че моторното превозно средство е с поставени регистрационни табели, издадени за лек автомобил „Сеат". Водачът е задържан за срок до 24 часа.

По случая е образувано бързо полицейско производство.

Отново на 5 ноември, около 14:50 часа в село Безмер е установено, че лек автомобил „Ауди", управляван от 41-годишен мъж, е с прекратена регистрация. Водачът е задържан за срок до 24 часа.

По случая е образувано бързо полицейско производство.