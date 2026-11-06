Хванаха близо килограм контрабандно злато на митницата в Русе

Хванаха близо килограм нелегално злато на митницата в Русе в микробус с турска регистрация.

Служители от отдел "Борба с наркотрафика" към териториалната дирекция "Митница Русе" конфискуваха контрабандни златни изделия на стойност за минимум 100 000 евро.

Микробусът е пътувал от Турция за Франция и е превозвал материали за производство на тютюн за наргиле. Превозното средство е било спряно преди два дни за "роуд стоп" проверка. В товарното помещение сред декларираната стока имало и кашон с празни кутийки за бижута, а в хладилна чанта - под салфетки и чаши за кафе, митничарите открили общо 139 златни обеци, пръстени, гривни, колиета и висулки. Те са с общо тегло 945 грама, съобщава БТА.

По случая е съставен акт за административно нарушение по Закона за митниците.

По данни на Агенция "Митници" за първите девет месеца на тази година на територията на страната са задържани близо 30 кг златни и над 15 кг сребърни изделия, както и 1,66 кг златни кюлчета, които представляват високоликвидно платежно средство. Териториална дирекция "Митница Русе" обяви наскоро и публична продажба чрез търг с тайно наддаване на повече от 14,3 кг бижутерийни изделия от злато и сребро, както и пръстени от неблагороден метал - отнети в полза на държавата.