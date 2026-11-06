Пловдивски полицаи с благотворителен турнир по кикбокс, събират пари за деца на загинали колеги

Двама министри - на вътрешните работи и на спорта, ще връчват наградите

Благотворителен турнир по кикбокс, в който ще вземат участие 62-ма служители на МВР, набира средства за децата на загинали и пострадали по време на службата си полицаи. Събитието ще се проведе в неделя - Деня на българската полиция, в пловдивската зала "Колодрум", съобщиха от МВР.

Инициативата обединява ръководството и служителите на Министерството на вътрешните работи, Българската федерация по кикбокс, спортисти, бизнес и общественици. За първи път ще се събират средства за наследниците на всички починали по време на службата си в структурите на полицията.