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Пловдивски полицаи с благотворителен турнир по кикбокс, събират пари за деца на загинали колеги

Никола Михайлов

Редактор: Никола Михайлов

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Зала "Колодрума" Снимка: Община Пловдив
Зала "Колодрума" Снимка: Община Пловдив

Двама министри - на вътрешните работи и на спорта, ще връчват наградите

Благотворителен турнир по кикбокс, в който ще вземат участие 62-ма служители на МВР, набира средства за децата на загинали и пострадали по време на службата си полицаи. Събитието ще се проведе в неделя - Деня на българската полиция, в пловдивската зала "Колодрум", съобщиха от МВР.

Инициативата обединява ръководството и служителите на Министерството на вътрешните работи, Българската федерация по кикбокс, спортисти, бизнес и общественици. За първи път ще се събират средства за наследниците на всички починали по време на службата си в структурите на полицията.

Министрите на вътрешните работи Иван Демерджиев, на младежта и спорта Енчо Кирязов и ректорът на академията на МВР старши комисар проф. д-р Илин Савов ще връчат наградите на участниците. Финалният мач и награждаването ще са в 17 ч.

Снимка: МВР
Снимка: МВР

Зала "Колодрума" Снимка: Община Пловдив
Снимка: МВР

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