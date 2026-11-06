На Архангелова задушница почитат паметта на загиналите български воини

Заупокойна панихида за Архангелова (мъжка) задушница ще бъде отслужена на 7 ноември от 11.00 ч. в района на Военния мавзолей-костница на Централните софийски гробища от Негово Светейшество Българския патриарх и Софийски митрополит Даниил. С военен ритуал от Националната гвардейска част ще бъде отдадена почит пред паметта на военнослужещите, загинали във войните за национално освобождение и обединение, в операции по поддържане на мира и при изпълнение на воинския дълг в мирно време. На ритуала ще присъстват министърът на отбраната Димитър Стоянов, началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов, представители на ръководството на Министерството на отбраната, висши офицери от въоръжените сили, членове на военнопатриотичните съюзи. Това съобщиха от пресцентъра на министерството на отбраната.

Военни ритуали за Архангелова задушница ще се проведат в цялата страна с участието на представителни военни подразделения. В тях ще участват военнослужещи от Сухопътните войски, Военновъздушните сили, Военноморските сили, Съвместното командване на специалните операции, Командването за логистична поддръжка, курсанти от Националния военен университет „Васил Левски". Ще бъдат поднесени венци и цветя и ще бъдат отдадени воински почести в памет на загиналите.

За поредна година Архангелова задушница ще бъде отбелязана и на български военни гробища и паметни места зад граница, по инициатива на Министерството на отбраната и българските дипломатически мисии в Република Северна Македония и в Румъния. В Република Северна Македония българска делегация, водена от заместник-министъра на отбраната Катерина Граматикова - Иванова, ще почете паметта на загиналите и погребани там български военнослужещи с официална церемония на българското военно гробище в с. Цапари, Община Битоля. В Румъния военен ритуал и заупокойна панихида ще се състоят на Международното военно гробище „Мирча чел Бътрън" край село Мирча вода, окръг Констанца. Ще бъдат поднесени венци от името на министъра на отбраната и началника на отбраната.