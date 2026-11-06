Оставиха в ареста обвиняемия за жестокото убийство в Сливен

Окръжният съд в Сливен постанови най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража", спрямо 37-годишния мъж, обвинен в убийството на 33-годишен свой познат. Престъплението е извършено при условията на опасен рецидив.

Обвиняемият има повече от 25 влезли в сила присъди за различни престъпления, като престъпната му дейност е започнала още когато е бил непълнолетен. Последно той е излязъл от затвора на 13 октомври тази година – едва 22 дни преди убийството, информира БТА.

Като основни мотиви за решението си съдът посочи тежестта на повдигнатото обвинение и обремененото съдебно минало на мъжа. Според магистратите многократните му осъждания дават основание да се смята, че той може да се укрие или да извърши друго престъпление.

След съдебното заседание служебният защитник на обвиняемия адвокат Николай Конарев заяви пред журналисти, че разследването е в начален етап и прокуратурата продължава да работи по случая. По думите му има немалко обстоятелства, които все още трябва да бъдат изяснени.

Самият обвиняем отрече да е извършвал убийство. Пред медиите той заяви, че никога не е убивал никого, и изрази мнение, че няма очевидец на престъплението. Мъжът определи случилото се като „постановка на сливенски наркомани и на МВР".

Убийството е извършено на 4 ноември във вилна зона в източната част на Сливен. 33-годишният мъж е бил открит с прободна рана. Сигналът за случая е подаден от Спешното отделение на областната болница, където пострадалият е бил транспортиран, но въпреки оказаната помощ е починал.

По данни, представени на брифинг от говорителя на Окръжната прокуратура в Сливен прокурор Ваня Белева и началника на Районното управление главен инспектор Борис Борисов, двамата мъже се познавали от години и поддържали близки приятелски отношения. Основната версия на разследващите за убийството е свързана с финансов спор между тях.

Разследването продължава под надзора на Окръжната прокуратура в Сливен.