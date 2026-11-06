Шефът на "Булметал" иска оставката на вътрешния министър

Собственикът на фирма „Булметал" Кольо Атанасов иска оставката на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев.

Той призова министър да избере дали да проведат публичен разговор, да се извини публично на семейството и служителите му, или да се оттегли от поста си. По думите на Кольо Атанасов той и бизнесът му от години са обект на натиск „от страна на мафията". Подчерта, че неговата компания създава работни места, а арестът му е нанесъл сериозни финансови и репутационни щети на фирмата. По думите му заради грешките на МВР и на вътрешния министър ще трябва да съди държавата.

Атанасов и още трима бяха задържани в Гурково при специализирана акция на СДВР и ГДБОП. Прекараха по-малко от денонощие в ареста, а полицията не е искала от прокуратурата да бъдат обвинявани.

Бизнесменът казва, че едва при освобождаването си е разбрал, че операцията на Столичната дирекция на вътрешните работи и Главна дирекция „Борба с организираната престъпност" е предприета след сигнал, че е използвал проследяващи устройства. Той отрече да е използвал подобни устройства и подчерта, че е освободен без повдигнати обвинения.

Вчера екипи блокираха производствената база и дома на бизнесмена, а основната линия на разследването е свързана с незаконно проследяване – търсят се т.нар. тракери.

За втори ден протестиращи затварят пътя за Прохода на Републиката в Гурково. Недоволството им е по повод акцията на МВР в града.

"Засега няма обвинени, проверява се съпричастността на задържаните. Иззети са проследяващи устройства, на които са назначени експертизи. Имаме предположения, но след експертизи ще стане ясно за какво са използвани", коментира в четвъртък директорът на СДВР Николай Пелтеков.

Атанасов разпространи сред протестиращите официално обръщение до президента и премиера, до председателя на Народното събрание и до всички българи.

В следобедните часове на 5 ноември от Столичната дирекция на вътрешните работи са докладвали на Софийска районна прокуратура за одобрение протоколите за претърсване и изземване при акцията на полицията в Гурково, при която бяха арестувани четирима души, съобщиха за БТА от прокуратурата.

Полицията не е направила предложение до прокуратурата за привличане като обвиняем на някой от задържаните или за налагането на прокурорска мярка за процесуална принуда.

Софийските криминалисти работили по случая в Старозагорско, защото сигналът бил подаден в столицата. Късно в четвъртък полицията е представила в прокуратурата протоколи за претърсване, но не и доклад за задържани лица и предложения за обвинения, научи "24 часа".