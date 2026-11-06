Обединена българска банка (ОББ), част от KBC Group, стартира външната дарителска кампания по програмата си „Избери, за да помогнеш“. Голямата новост в това издание е, че освен по традиционния начин за даряване през виртуалния ПОС терминал на страницата на програмата, всички, които желаят да подкрепят проект от 17-ото издание на „Избери, за да помогнеш“, могат да го направят и чрез blink P2P превод през мобилното приложение ОББ Мобайл или друго мобилно банкиране, което поддържа blink P2P.

В тазгодишното издание на „Избери, за да помогнеш“ са включени 20 каузи с 20 истории и 20 възможности, които търсят финансиране за своята реализация. Те бяха избрани сред 315 проекта от цяла България, които кандидатстваха за участие в програмата, като зад всяка кауза стоят разнообразни идеи, съдби, усилия и промяна, които заслужават шанс и подкрепа.



На страницата Избери, за да помогнеш | 2026 | Обединена българска банка проектите са групирани в четири категории:

Социални дейности – инициативи в подкрепа на хора и общности, които имат нужда от повече грижа и възможности.

Здравеопазване – проекти, насочени към по-добра грижа и подкрепа в областта на здравето.

Култура и образование – инициативи, които създават възможности за знания, развитие и достъп до култура и образование.

Екология – проекти, посветени на природата, околната среда и по-устойчиво бъдеще.

Под всеки проект има бутон „Дари за каузата“, който след въвеждане на избраната сума прехвърля потребителите към виртуалния ПОС терминал на кампанията и дарената сума се добавя към общия размер на средствата, които ще получи съответната кауза.

Като лидер в областта на иновациите ОББ добави и още един начин за лесно и масово даряване – чрез blink P2P превод. Дарението ще може да бъде направено през ОББ Мобайл или друго мобилно банкиране, което поддържа blink P2P, като конкретната кауза ще се идентифицира чрез нейния код. За да бъде дарението успешно, телефонният номер на „Избери, за да помогнеш“ следва да бъде запазен в контактите на мобилния телефон на дарителя. Номерът на дарителската програма е +359876 543 000.

За дарение по този начин всеки потребител може да отвори съответното мобилно банкиране, да избере blink превод по мобилен номер/blink P2P, да селектира номера на „Избери, за да помогнеш“ от контактите си и да въведе желаната сума, като посочи кода на съответния проект, който е наличен в описанието на всеки проект. В случай че не бъде посочен изричен код, дарението ще бъде направено, а набраната сума от неидентифицирани дарения ще бъде разпределена поравно между всичките 20 проекта в програмата.

За blink Дарение клиентите на ОББ могат да се обърнат за съдействие към дигиталния асистент Кейт, като го попитат за „Избери, за да помогнеш“. Кейт може да предостави информация за кампанията и начините за дарение. ОББ е първата банка, която включи дарителска организация за превеждане на дарения посредством услугата blink Дарения, която БОРИКА предоставя на пазара. Банката е лидер по брой blink дарения, направени от нейните клиенти към регистрираните каузи от началото на годината. ОББ има съществен принос за разрастването и популяризирането на услугата, към която вече е добавена и програмата „Избери, за да помогнеш“.

Дарителската фаза на тазгодишното издание на „Избери, за да помогнеш“ приключва на 31.12.2026 г., след което набраните средства от вътрешни дарения чрез служителите на ОББ, от външни дарения през дигиталните канали и от кутиите в клоновата мрежа на ОББ „Монети за добро“ в цялата страна ще бъдат събрани.

Традиционно вътрешните дарения на служителите на ОББ ще бъдат умножени от банката, като за всяко дарение от служител тя ще добави:

10 евро или повече → още 50 евро;

От 5 до 9,99 евро → още 25 евро;

От 1 до 4,99 евро → още 5 евро.

Общата сума за всеки проект ще бъде предоставена през 2027 г. на организациите за неговата реализация. През годините „Избери, за да помогнеш“ се утвърди като една от най-успешните корпоративни дарителски програми в страната. Общо за всички нейни издания са подкрепени 345 проекта със сума, надхвърляща 2 млн. евро. Само в последното издание на програмата средствата, които проектите, достигнали финален етап, получиха, надхвърлиха 101 000 евро.