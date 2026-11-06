ОИЦ – Русе представи напредъка на европейските програми в областта

478 договора и над 110 млн. евро безвъзмездна финансова помощ са договорени в област Русе през програмния период 2021–2027 г. Това стана ясно на провелата се днес в Областния информационен център среща, посветена на напредъка в изпълнението на програмите, финансирани от Европейските фондове при споделено управление (ЕФСУ) през програмния период 2021–2027 г. Това съобщиха от пресцентъра на Община Русе.

Събитието беше открито от заместник-кмета и ръководител на проекта Златомира Стефанова. В приветствието си тя подчерта значението на европейското финансиране за развитието на региона, както и важната роля на медиите за популяризиране на постигнатите резултати и ползите от реализираните проекти.

В първата част на срещата екипът на ОИЦ – Русе представи актуални данни за изпълнението на програмите на национално и регионално ниво, с основен акцент върху инвестициите в област Русе. Според данните през програмния период 2021–2027 г. в област Русе са сключени 478 договора с 338 бенефициенти. Договорената безвъзмездна финансова помощ възлиза на 110,66 млн. евро, а общата стойност на проектите достига 134,94 млн. евро.

Най-голям брой договори са сключени по Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията" – 333 договора с близо 23 млн. евро безвъзмездна финансова помощ. Най-значителен финансов ресурс е договорен по Програма „Развитие на регионите" – 37,74 млн. евро.

Представени бяха и инвестициите в областта на образованието, околната среда, заетостта, социалното включване и подкрепата за уязвими групи. Беше обърнато внимание на приноса на европейските средства за подобряване на инфраструктурата, развитието на бизнеса и повишаването на качеството на живот в региона.

В рамките на презентацията беше разгледано и предложението на Европейската комисия за следващата Многогодишна финансова рамка за периода 2028–2034 г., както и предстоящата подготовка на България за новия програмен период.

Във втората част на срещата Мирослав Манев, представител на Националния орган на Програма Interreg VI-A Румъния – България 2021–2027 г., очерта постигнатото в изпълнението на Програмата и участието на бенефициенти от област Русе в трансграничните проекти.

Манев уточни, че към момента по Програмата се изпълняват общо 49 проекта, като в 15 от тях участват бенефициенти от област Русе с общ бюджет от 19,3 млн. евро. Предстои подписването на договори за още четири проекта, които ще осигурят допълнителни 5,7 млн. евро за бенефициенти от областта. По този начин общият финансов ресурс за участниците от Русенска област по тези проекти се очаква да достигне 25 млн. евро.

Сред бенефициентите от област Русе са шест общини, университет, неправителствени организации, Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав", Регионалната инспекция по околната среда и водите – Русе и Морска администрация.

Мирослав Манев представи и разпределението на одобрените проекти по приоритетите на Програмата, обхващащи подобряването на свързаността, опазването на околната среда, образованието и интегрираното развитие на трансграничния регион. Той съобщи, че по Програмата са проведени седем покани за проектни предложения, от които две за стратегически проекти и пет на конкурентен принцип.

Акцент беше поставен върху значението на съвместните инициативи между партньори от България и Румъния, които допринасят за развитието на инфраструктурата, опазването на природните ресурси и укрепването на трансграничното сътрудничество.

Срещата завърши с въпроси, дискусия и неформални разговори между участниците, свързани с изпълнението на европейските програми и перспективите за бъдещо финансиране.

ОИЦ - Русе е част от мрежата от 27 Областни информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) и Европейските фондове при споделено управление (ЕФСУ) в България.